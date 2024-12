Fiorentina-Empoli, 5-6 dtr: Kean sbaglia, Esposito no: azzurri ai quarti

Cade 5-6 dopo i tiri di rigore la Fiorentina contro l’Empoli. I viola passano subito in svantaggio con rete di Ekong per per poi ribaltare tutto con Kean e Sottil. Nel finale pareggia Sebastiano Esposito che segna poi il rigore decisivo.

Fiorentina-Empoli, le ufficiali

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Dodo, Comuzzo, Ranieri, Gosens; Martinez Quarta, Cataldi; Colpani, Beltran, Sottil; Kean. Allenatore: Palladino

EMPOLI (3-4-2-1): Seghetti; Marianucci, Ismajli, Tosto; Sambia, Henderson, Belardinelli, Cacace; Solbakken, Ekong; Esposito Allenatore: D’Aversa.

La partita

Pronti via e Empoli subito in vantaggio. Henderson va in pressione su Quarta e serve in area Ekong, che si presenta davanti a Terracciano – eccessivamente timido nell’uscita – e sblocca la gara. Al 17′ traversa viola con Kean. Dodò si fa tutto il campo da destra a sinistra andando poi al cross per l’ex Juve che, a un passo dalla porta, di testa centra il legno. Viola che sfiora il pari al 58′ con Beltran. Sottil da sinistra mette dentro per l’argentino, la cui zampata viene sventata da una miracolosa respinta di Seghetti. All’ora di gioco pari viola. Bello scambio in area tra Richardson e Sottil, che calcia e stavolta Seghetti respinge corto. Kean non si lascia sfuggire l’occasione e, con un facile tapin, firma l’1-1. Passano 12 minuti e Sottil fa 2-1. Sottil parte come al solito da sinistra, rientra sul destro e con una conclusione a giro fa secco Seghetti. Determinante anche la leggera deviazione con la schiena da parte di Gosens. Al 77′ arriva il pari dell’Empoli. Henderson veste ancora i panni dell’uomo assist, con una bella imbucata in area per Esposito che trafigge in uscita Terracciano con un delizioso pallonetto. Match che termina 2-2. Ai rigori errori di Ekong per l’Empoli e di Ranieri e Kean per la Fiorentina. Azzurri che dopo il Torino eliminano anche la Fiorentina e volano ai quarti.