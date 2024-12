Federica Pellegrini vuota il sacco: rivelazione sconcertante

Federica Pellegrini ha deciso di dire tutta la verità: le parole della campionessa hanno gelato i suoi tantissimi fan.

Federica Pellegrini è attualmente impegnata in Ballando con le Stelle, il dancing show condotto da Milly Carlucci su Rai 1 dove la ‘Divina’ sta stupendo un po’ tutti con i suoi miglioramenti settimana dopo settimana. La scorsa puntata, ovvero la decima stagionale, è stata vinta proprio dalla coppia formata dall’ex nuotatrice e Pasquale La Rocca che ha preso il posto dell’infortunato Samuel Peron.

Peron, a sua volta, aveva sostituito Angelo Madonia: il ballerino è stato escluso dal programma per “divergenze professionali” emerse nel corso del dancing show, come si può leggere nel comunicato Rai. Stando alle indiscrezioni, oltre allo scontro con Selvaggia Lucarelli, pare che Madonia nelle ultime settimane abbia avuto dissapori con i componenti della giuria e in generale un atteggiamento che non è piaciuto alla produzione del programma.

Federica Pellegrini, dal canto suo, prosegue la sua avventura a Ballando con le Stelle e ovviamente continua a dedicare tutto l’amore possibile a Matilde, la figlia nata dall’unione con suo marito Matteo Giunta. In un’intervista rilasciata al settimanale ‘Chi’ l’ex nuotatrice ha chiarito che insegnerà certamente il nuoto a Matilde, ma non può ovviamente sapere se nel suo percorso di vita ci sarà spazio per questa attività sportiva.

Fede Pellegrini ha confessato: parole che non lasciano dubbi

“Non so se sarà un’atleta“, ha detto la ‘Divina’ al settimanale diretto da Massimo Borgnis. La primogenita è venuta alla luce lo scorso 3 gennaio: tra meno di un mese la 36enne campionessa di nuoto – medaglia d’oro alle Olimpiadi di Pechino e primatista europea nei 200 e nei 400 metri di stile libero – potrà celebrare il primo compleanno di sua figlia assieme a suo marito Matteo Giunta.

“Quando ti rapporti con tua figlia cambia tutto“, ha detto Federica Pellegrini nella clip di presentazione prima di lanciarsi nell’avventura del dancing show condotto da Milly Carlucci. L’ex nuotatrice definisce la maternità come una “grande emozione” che ha vissuto in maniera “molto potente“.

“È stato strano per me – ha aggiunto la campionessa – perché io con questo esserino tra le mani ho capito l’importanza del tempo, sentivo che passava e arrivavo a sera che piangevo, ero felice ma piangevo sempre e avevo bisogno della mia di mamma“.

Sabato 14 dicembre, Federica Pellegrini scenderà di nuovo in pista nella semifinale di Ballando con le Stelle. Visti i risultati ottenuti nelle ultime puntate, l’ex campionessa olimpica può ambire a un posto nella finale prevista nella settimana successiva.