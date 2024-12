Ultim’ora Ferrari, nuova gioia per Leclerc: decisione epocale

Nuova gioia per Leclerc: la decisione appena presa è una svolta storica per la Ferrari, la famiglia del monegasco può esultare

Manca solo una gara al termine del Mondiale 2024 di Formula 1 e l’obiettivo della Ferrari è ovviamente quello di provare a realizzare una vera e propria impresa nel campionato Costruttori. Per scavalcare la McLaren, avanti di 21 punti in classifica, occorrerà un weekend perfetto e sperare che Norris o Piastri abbiano qualche problema.

La scuderia di Maranello si affiderà soprattutto a Charles Leclerc, che in questo Mondiale dove è ancora in corsa per il secondo posto nella classifica piloti – Norris è avanti di 8 punti – ha sicuramente messo le basi per un 2025 che dovrà necessariamente vederlo protagonista assieme al suo nuovo compagno di squadra, Lewis Hamilton.

Proprio in vista del prossimo anno ci sono delle novità molto interessanti che riguardano il Cavallino rampante e Leclerc. Nelle prove libere dell’ultimo GP di Abu Dhabi, in programma venerdì 6 dicembre, scenderanno in pista sul circuito di Yas Marina sia Charles Leclerc che suo fratello Arthur.

Nuova gioia per Leclerc: la Ferrari ha deciso

Il regolamento obbliga infatti la Rossa a schierare un giovane pilota per il secondo e ultimo turno: sarà quindi Arthur Leclerc a prendere il posto di Carlos Sainz alla guida della SF24 per la giornata di venerdì. Si tratta di un avvenimento storico non solo per la Ferrari, ma anche per la Formula 1: due fratelli in pista insieme non si vedevano dal 2005, quando sulla pista del Brasile corsero sia Michael Schumacher che suo fratello Ralf.

Ma non è soltanto questa la novità che scatena i tifosi della Ferrari. Come accennato la scuderia di Maranello sta lavorando molto attentamente per il 2025, un anno che si spera possa essere davvero importante per la Rossa. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport il team guidato al muretto da Frederic Vasseur ha già deciso quale sarà la coppia di riserva per la prossima stagione.

Dato che Oliver Bearman manovrerà il volante della Haas, la Ferrari vuole puntare su Antonio Giovinazzi e proprio su Arthur Leclerc: il 24enne di Monte Carlo sarà quindi uno dei due sostituti nel caso in cui suo fratello o Lewis Hamilton dovessero avere dei problemi che impediscano di correre. È accaduto proprio quest’anno in Arabia Saudita, con Carlos Sainz operato di appendicite e Oliver Bearman al suo posto.