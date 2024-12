Ultim’ora Verstappen, stangata clamorosa: mano pesante in F1

L’ultim’ora su Verstappen è davvero incredibile: una vera e propria stangata che gela i tantissimi fan del campione del mondo.

Max Verstappen ha messo un altro sigillo nonostante il Mondiale già acquisito. Nel Gran Premio del Qatar il campione olandese, già vincitore del suo quarto titolo iridato consecutivo, ha tagliato il traguardo in prima posizione centrando così la sua nona vittoria stagionale (13 se si contano le 4 Gare Sprint portate a casa).

Il pilota della Red Bull ha guadagnato la testa del GP già alla partenza, riuscendo a superare George Russell: tuttavia Verstappen ha poi dovuto vedersela con un agguerritissimo Lando Norris, evidentemente scottato dal fatto di non essere riuscito almeno a lottare per il Mondiale fino all’ultima gara. Il duello tra Verstappen e Norris è andato avanti per diversi giri e dopo il passaggio alle gomme dure sembrava che il britannico della McLaren potesse riuscire ad attaccare Max.

In conferenza stampa Verstappen ha infatti spiegato che con le ‘hard’ non ha avuto trazione all’uscita dell’ultima curva e ha dovuto necessariamente difendersi sia in rettilineo che in staccata. Il campione del mondo è poi riuscito a respirare grazie allo Stop&Go inflitto al suo principale rivale in questa stagione.

Verstappen, stangata clamorosa: la notizia è appena arrivata

Lando Norris non ha infatti rispettato la doppia bandiera gialla: il britannico è stato ‘beccato’ proprio da Verstappen, che si era accorto della McLaren troppo vicina alla sua Red Bull dopo quel frangente e per questo ha segnalato la cosa. Un dettaglio che ha poi spiegato lo stesso quattro volte iridato in conferenza stampa.

“Ho visto la doppia bandiera gialla e ho alzato il piede perché so bene che non farlo porta immediatamente ad essere messi sotto investigazione”, le parole del campione di Hasselt in conferenza, che poi ha precisato di essersi accorto che Norris era troppo vicino a lui all’uscita della curva 1: “Ho chiesto se ha alzato il piede perché aveva il DRS di un doppiato”, ha poi aggiunto Verstappen, che ha ricordato come i commissari applichino sempre una certa severità con le doppie bandiere gialle: “Con le doppie bandiere gialle i Commissari sono abbastanza severi“.

Quello tra Verstappen e Norris è stato comunque un duello appassionante che i fan di Formula 1 sperano possa riproporsi anche nel 2025. L’auspicio è che possa essere una lotta al titolo aperta a più contendenti: oltre a Verstappen e Norris ci sono anche Charles Leclerc e il neo-ferrarista Lewis Hamilton.