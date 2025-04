Berrettini, notizia ufficiale: doccia gelata

Matteo Berrettini ha appena preso una decisione che ha lasciato senza parole tutti i suoi fan: nessuno se l’aspettava.

Prima i quarti di finale a Miami, dove ha lottato come un leone contro Taylor Fritz (numero 4 al mondo) prima di cedere 7-5 al terzo set, poi lo straordinario successo a Monte Carlo contro il numero 2 del ranking ATP, Alexander Zverev. Matteo Berrettini sta dimostrando di essere in ottima forma e di poter davvero tornare a dare del filo da torcere anche ai migliori del circuito ATP.

Purtroppo, dopo la splendida vittoria contro Zverev, il tennista romano si è arreso agli ottavi di finale nel derby contro Lorenzo Musetti. Se però si considera che il carrarino è riuscito ad arrivare in finale, finendo ko solo al terzo set contro Alcaraz, la sconfitta subita da Berrettini diventa più ‘dolce’. La crescita del finalista di Wimbledon 2021 è sotto gli occhi di tutti: il suo obiettivo è ora quello di rientrare stabilmente in top 30 e per farlo vuole arrivare nelle migliori condizioni ai prossimi appuntamenti sulla terra rossa.

Ma quando rivedremo in campo Berrettini? Sicuramente non all’ATP 500 di Monaco di Baviera, dato che ‘The Hammer’ ha deciso di dare forfait. L’atleta capitolino ha fatto questa scelta dopo essersi consultato con il suo staff: le fatiche accumulate a Miami e Monte Carlo richiedevano qualche giorno in più di stop per ricaricare completamente le energie.

Berrettini dà forfait: tifosi spiazzati, quando tornerà in campo

Al posto di Berrettini è entrato nel tabellone principale Mariano Navone, che debutterà martedì a Monaco contro Felix Auger-Aliassime. Il tennista italiano dovrebbe invece scendere in campo nel Masters 1000 di Madrid e poi agli Internazionali d’Italia al Foro Italico (dove tornerà protagonista anche Jannik Sinner dopo la squalifica di tre mesi per il caso Clostebol).

Due tornei molto importanti per Berrettini, che vuole migliorare gradualmente per arrivare al massimo al Roland Garros. La scelta di ‘The Hammer’ è molto chiara: niente esagerazioni per non rischiare problemi fisici che potrebbero compromettere il suo percorso.

I tifosi sognano di rivederlo competitivo in uno dei tornei del Grande Slam: Berrettini sta lavorando sodo senza però strafare. In tal senso va vista la scelta di rinunciare al torneo di Monaco, dove lo scorso anno si impose il tedesco Struff (ora 49esimo nel ranking ATP) in finale contro Fritz con il punteggio di 7-5 6-3.