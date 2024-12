Atalanta-Milan: sogno o rimonta, Gasperini e Fonseca si giocano tanto

È una serata importante per la corsa scudetto in Serie A. Al Gewiss Stadium di Bergamo c’è Atalanta-Milan alle ore 20:45. Un venerdì sera che può scrivere una pagina importante di quello che è il destino del campionato di Atalanta e Milan. La Dea è lanciatissima dopo uno storico avvio di stagione che la vede 2^ dopo 14 giornate con 31 punti. Il Diavolo è invece alla ricerca di conferme. L’ultimo periodo di Fonseca e dei suoi suggerisce che la forma dei rossoneri è in miglioramento. Ma tifosi e ambiente non vogliono illudersi.

Atalanta, una vittoria che vale una storica vetta

Vincere questa sera per l’Atalanta e Gasperini sarebbe un evento storico. Tre punti contro il Milan, oltre che essere evidentemente punti pesanti contro una delle big, sarebbero storici. In caso di successo la Dea andrebbe prima da sola almeno per due notti. In attesa di vedere come andrà la sfida tra Napoli e Lazio al Maradona. Tre punti che avrebbero un valore storico, ma anche incredibilmente entusiasmanti. D’altronde Gasp non ha mai nascosto dalla grande vittoria della scorsa Europa League che il sogno della sua squadra sarebbe stato quello di portare a casa lo Scudetto. E ora la Dea è chiaramente in corsa.

Milan per non perdere il treno

Il buon periodo del Milan va alimentato e per alimentarlo serve una grande vittoria. La sfida contro l’Atalanta arriva nel momento giusto, nel momento in cui i rossoneri sono in crescita. Nel momento in cui Fonseca sembra aver trovato gli elementi giusti per far funzionare il suo Milan. Tuttavia, la vetta è già piuttosto lontano per il Diavolo. Serve quindi una vittoria convincente per credere nella rimonta verso la lotta per lo scudetto. Anche perché perdere oggi significherebbe viceversa direi addio a qualsivoglia ambizione tricolore. Insomma o tutto o niente. Il Milan si gioca tutto contro l’Atalanta.