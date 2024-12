Commozione per Sainz: la Ferrari lo ha fatto davvero

Carlos Sainz é di nuovo al centro della scena in casa Ferrari, con una dedica davvero molto toccante: i tifosi dello spagnolo hanno apprezzato

Carlos Sainz è all’ultimo week end con la Rossa prima del trasferimento alla Williams. Il futuro è dietro la porta ma gli anni trascorsi a Maranello sono indimenticabili. C’è un riferimento che porta alla commozione per lui e per i fan.

Quattro anni, quattro Gran Premi vinti (l’ultimo in Messico in questa stagione), una serie di podi anche molto emozionanti e ottime prestazioni nella maggior parte dei fine settimana. Carlos Sainz ha vissuto come tutti alti e bassi nel corso della sua storia in Ferrari, ma di certo lascia un ricordo positivo. Non sempre la Rossa è stata all’altezza delle aspettative in quanto a prestazioni, ma quando ha consentito ai suoi piloti di essere in vetta, lo spagnolo ha risposto presente. Il rapporto con Charles Leclerc non è stato dei più semplici. D’amore e d’accordo sono andati solo di facciata, ma in pista non si sono risparmiati molto, anzi.

Gli ultimi screzi sono figli di un anno passato da separati in casa, nel senso di coloro i quali sanno benissimo che fra qualche mese (ormai giorno) saranno avversari. La Ferrari ha puntato su Lewis Hamilton e ha scaricato Carlos Jr, cercando di dare il proprio sostegno a Leclerc per la definitiva maturazione. Alla fine vedremo se avranno avuto ragione.

La Ferrari omaggia Sainz per l’ultima volta: ad Abu Dhabi si chiude il cerchio

Intanto, in occasione del GP di Abu Dhabi, la Ferrari ha deciso di rendere omaggio a Carlos Sainz dedicando la copertina dell’evento al pilota spagnolo. La sua ultima apparizione a bordo del Cavallino Rampante andava omaggiata nel migliore dei modi. Il Team ha sempre apprezzato la dedizione di Carlos e il suo spirito combattivo, nonostante qualche misunderstanding nell’ultimo periodo. La possibilità di giocarsi ancora il titolo Costruttori passa proprio dalle buone prestazioni dello spagnolo, all’altezza della situazione anche quest’anno.

Nonostante l’imminente addio (lunedì prossimo proverà già la Williams) la professionalità e l’impegno non sono mai mancati, così come il livello di competitività, rimasto spesso alla stessa altezza di Leclerc.

Due gare vinte nel 2024 (Melbourne e Città del Messico), sono comunque un ottimo bottino e testimoniano il buon lavoro svolto. All’inizio della prossima settimana, con il filiming day, per Sainz inizierà ufficialmente il nuovo capitolo della sua saga in Formula 1.