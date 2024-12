Fiorentina-Cagliari, Kean sfida Piccoli

Dimenticare la sorprendente e cocente eliminazione in Coppa Italia contro l’Empoli e concentrarsi immediatamente sul campionato. In casa Fiorentina la gara con il Cagliari è l’occasione perfetta per provare a ritornare alla normalità dopo l’ultima complicata settimana.

Fiorentina, riscattare la Coppa Italia

Palladino e i suoi andranno alla ricerca di un successo mancato in Coppa e necessario in Serie A per provare a restare attaccati al treno delle prime. Palladino che dovrebbe schierare l’undici migliore possibile con De Gea e Adli pronti a riprendersi una maglia da titolari dopo la panchina contro l’Empoli. Una Fiorentina che dovrà ripartire da Moise Kean. Il centravanti viola, impreciso dal dischetto ma ancora in gol in Coppa Italia vorrà continuare a segnare anche in campionato. Dall’altra parte il Cagliari ha mostrato una buona crescita, 5 punti nelle ultime 3 partite trovando il successo contro il Verona e pareggiando contro Genoa e Milan. Una formazione quella di Nicola che vorrà prendere punti anche al Franchi. Per una sfida quella tra Fiorentina e Cagliari pronta a regalarci spettacolo….