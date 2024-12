Inter, col Parma per mettersi alle spalle la serata di Firenze

In casa Inter c’è fame e voglia di vittorie. La partita col Parma quindi arriva al momento giusto. Apre la giornata di Serie A e permette alla squadra di Inzaghi di pressare le avversarie che la precedono in classifica. Anche perché con una gara in meno, l’Inter deve comunque fare i conti con un divario ampio dalla vetta.

Inter, oltre Firenze

La squadra nerazzurra, a 5 giorni dalla pesante serata di Firenze, vuole mettersi alle spalle quelle immagini e andare avanti. L’occasione coi crociati è quella giusta. Poter tornare in campo immediatamente è un’occasione importante. Di fronte c’è una squadra alla portata dell’Inter, a cui comunque bisogna fare attenzione. Anche perché il Parma in stagione ha già fermato sia la Juventus (2-2 a Torino), che la Lazio (sconfitta al Tardini lo scorso weekend 3-1). I ragazzi di Pecchia non sono avversari di cui l’Inter dovrà avere paura. Ma la necessità e la voglia di vincere dovranno dare un surplus di attenzione.

Occhio alle ripartenze

In questa stagione, l’Inter è stata finora piuttosto distratta in difesa in campionato. Se in Champions non ha ancora subito nemmeno un gol, in Serie A viaggia a circa un gol subito a partita. E tanti di questi gol sono arrivati con ripartenze concesse in maniera troppo semplice agli avversari. Un motivo di preoccupazione in più sarà proprio la propensione dei gialloblù a giocare di rimessa. A Torino, con la Juve, il gioco della squadra di Pecchia le è quasi valso la vittoria. E a San Siro, con un’Inter meno solida del passato, l’impresa può ripetersi. Ecco perché Inzaghi sarà sicuramente molto attento a chiedere grande prudenza e precisione ai suoi.