Milan, Morata: “Ci manca regolarità, preso gol su palla inattiva”

Alvaro Morata ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Sky Sport nel post partita di Atalanta-Milan, match valido per la quindicesima giornata di Serie A, terminata 2-1 per la Dea. Ecco le parole dell’attaccante spagnolo: “Sappiamo che l’Atalanta è una grande squadra, abbiamo preso gol da calci piazzati. L’unica cosa da fare è correggere gli errori e andare avanti vedendo sempre il lato positivo. Se non hai attenzione su tutte le situazioni perdi le partite e si fa più complicato il gioco. Dobbiamo trovare più regolarità e le big ti possono fare male; noi ci sforziamo per essere più regolari“.