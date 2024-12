Napoli fuori dalla Coppa Italia: Conte manda un messaggio chiaro al campionato

Le parole a volte non bastano a spiegare perfettamente gli obiettivi. A volte bastano soltanto i fatti. Ed è quello che ieri ha fatto passata Antonio Conte, quando ha annunciato la formazione titolare del suo Napoli in Coppa Italia. Pur essendo la Lazio e gli ottavi di finale, il tecnico salentino ha scelto 11 riserve. Nessuno della formazione tipo degli azzurri è sceso in campo prima del 72°. Una scelta chiarissima che ha messo in chiaro quanto, al di là delle parole, Antonio stia pensando allo scudetto.

Scudetto, chiodo fisso

L’obiettivo, dice Antonio Conte, è tornare in Champions League. Ma in questo momento il suo Napoli guarda tutti dall’alto verso il basso. Anche se solo con un punto di vantaggio sull’Atalanta che si è dimostrato avversario ostico da staccare e che oltretutto ha schiantato il Napoli nello scontro diretto al Maradona. Quel primo posto comunque ha fatto venire l’acquolina in bocca al tecnico salentino. L’idea dello scudetto senz’altro è sempre stato nella testa di Conte. E anche se si nasconde la formazione presentata ieri all’Olimpico tradisce questo desiderio.

Di nuovo tu!

La sfida tra biancocelesti e azzurri non si esaurirà con la sfida di ieri. Le due squadre si sfideranno domenica, al Maradona. E ci possiamo giurare, domenica il Napoli di Conte non sarà certamente lo stesso di ieri. E certamente metterà in campo il miglior Napoli possibile.

Il messaggio è chiarissimo.