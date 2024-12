Notizia terribile per Bastianini: “La situazione è drammatica”

Il futuro di Enea Bastianini in MotoGP finisce sotto osservazione a causa di una situazione davvero molto complicata: le ultime dichiarazioni spaventano i fan

Enea Bastianini non è riuscito a centrare il terzo posto nel Mondiale 2024 di MotoGP che si è concluso qualche settimana fa a Barcellona. Il pilota italiano, campione del mondo della Moto2 nel 2020, ha terminato la stagione al quarto posto a soli sei punti da Marc Marquez. Tuttavia, rispetto ai tanti problemi avuti lo scorso anno, Bastianini è tornato pienamente competitivo: due GP vinti (Gran Bretagna e Misano) e anche due Sprint portate a casa (Gran Bretagna e Thailandia), più altri podi sia nelle gare classiche che in quelle del sabato.

Tuttavia quella appena conclusa è stata l’ultima stagione di Enea Bastianini in sella alla Ducati. Dopo quattro anni il pilota riminese lascia la Casa di Borgo Panigale e torna dove tutto è cominciato. In tanti ricorderanno infatti che il classe 1997 fece il suo esordio nel Motomondiale nel 2014 con la KTM: subito un nono posto in Moto3 per l’allora 16enne Bastianini, che l’anno successivo passò alla Honda dove rimase fino al 2018.

Lo scorso 13 giugno è arrivato l’annuncio ufficiale del suo ritorno in KTM, precisamente nel team satellite Tech 3: il suo compagno di squadra sarà Maverick Vinales, anche lui tornato in KTM dopo ben dodici anni. Tuttavia proprio in questi ultimi giorni sono trapelate le notizie riguardanti le difficoltà economiche che sta attraversando la casa austriaca.

Ultim’ora Bastianini shock: situazione “drammatica” in KTM

Il colosso di Mattighofen è in amministrazione controllata, con un debito che pare ammonti addirittura a 3 miliardi di euro. Più che un buco una vera e propria voragine che potrebbe mettere in discussione anche la partecipazione di KTM al Mondiale 2025 di MotoGP. Al momento lo sviluppo delle moto RC16 è stato bloccato ma l’auspicio è che possa riprendere quanto prima.

Nel frattempo è intervenuto sulla questione Carlo Pernat, manager di Enea Bastianini, che ha detto a ‘Radio 24’ quelle che sono le sue impressioni sull’immediato futuro di KTM. Nel programma ‘Tutti convocati’ il manager ha spiegato che Red Bull ha confermato la sponsorizzazione e dovrebbe essere al fianco di KTM per svolgere regolarmente il Motomondiale.

Nonostante ciò Pernat non ci gira intorno: la situazione è “drammatica“, anche se il nuovo capotecnico di Bastianini è già al lavoro sulla moto per prepararla in vista dei test di febbraio. “Per me si corre al 90% – ha concluso il manager del pilota riminese – è chiaro che gli sviluppi sono un grosso punto interrogativo”.