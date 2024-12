Dalla Formula 1 va in MotoGP: ultim’ora pazzesca

Un importante accordo unisce Formula 1 e la MotoGP. L’intesa sarà operativa a partire dal prossimo anno

La vittoria del team Pramac in MotoGp apre un nuovo scenario all’interno del paddock. Il team di proprietà di Paolo Campinoti dovrà affrontare un’enorme sfida dopo la vittoria del titolo. Jorge Martin ha compiuto una vera e propria impresa, di fatto, portando a casa il primo titolo della storia da parte di un team non ufficiale.

Nel 2025, però, Jorge Martin lascerà il team per approdare in Aprilia, e il team Pramac abbandonerà Ducati per iniziare una nociva collaborazione con Yamaha. Un passo gigantesco per un team cliente che, adesso, dovrà ricominciare tutto da capo. E allora quale occasione migliore per sancire una nuova collaborazione, inedita, e magari stabilire un nuovo punto d’inizio per tutto il mondo della MotoGp.

E’ ufficiale l’accordo tra il team Pramac Racing e Alpine che, dal 2025, sarà main sponsor del team di Paolo Campinoti. Una scelta del tutto inedita, la partnership tra un team di Formula 1 e un altro di MotoGP che potrebbe aprire scenari del tutto nuovi. Nulla di sorprendente, però, quando si parla di Alpine.

Alpine-Pramac, accordo raggiunto

Nell’ultimo anno Alpine ci ha sorpreso diverse volte con alcune scelte inaspettate. Prima il ritorno di Flavio Briatore in veste di Executive Advisor, supervisore elle strategie del team di Formula 1. Poi la scelta di abbandonare Renault, o almeno lo status di team factory, per stringere un accordo con Mercedes ed iniziare ad utilizzare le power unit del costruttore tedesco. E, infine, l’addio anticipato di Esteban Ocon che non disputerà l’ultimo Gran Premio della stagione ad Abu Dhabi per fare spazio a Jack Doohan.

Il team Pramac, in realtà, aveva già stretto un accordo, frutto del legame tra Paolo Campinoti e Stefano Domenicali, CEO della Formula 1, grazie al quale il logo F1 era comparso sulle moto di Jorge Martin e Franco Morbidelli. Il rapporto tra Paolo Campinoti e Luca De Meo, CEO di Renault, invece, ha portato a fare le cose ancora più in grande.

Ecco quindi spiegata la presenza Briatore, Campinoti e Domenicali tutti insieme all’ultimo GP di Formula 1 in Qatar. Oltre a cambiare costruttore, il prossimo anno la Pramac avrà anche due nuovi piloti. Salutati Martin e Morbidelli con quest’ultimo passato al Team VR46, a sostituirli saranno Jack Miller e Miguel Oliveira, nell’ultima stagione rispettivamente con KTM e Aprilia.