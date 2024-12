Ultim’ora, si dimette: decisione pazzesca sulla panchina di una Big

Arriva una clamorosa decisione sulla panchina di una big: le dimissioni sono irrevocabili e ora la società deve affidarsi ad un altro tecnico

I risultati non proprio positivi hanno portato alla scelta dell’allenatore, uno in grado di fare molto bene in passato. Dopo le recenti sconfitte non ci ha pensato su due volte e ha deciso di rimettere il suo mandato nelle mani della società.

A volte i risultati portano a decisioni anche affrettate o che i tifosi non vorrebbero mai vedere nella propria società. Nello sport, che sia calcio o basket, non si può prescindere dalle vittorie e dai punti conquistati e anche Bologna non ha fatto eccezione. Alla fine la Virtus Segafredo ha detto addio a Luca Banchi, che si è dimesso nelle scorse ore.

Dopo poco più di una stagione (arrivato a fine settembre 2023 al posto di Sergio Scariolo), il tecnico toscano ha deciso di dimettersi dopo la pesante sconfitta interna (90-88 all’overtime) contro l’Alba Berlino. Un’altra prestazione non all’altezza in questa Eurolega, con una classifica che parla chiaro (ultimo posto).

La nota ufficiale della Virtus Bologna sulla separazione con Luca Banchi recita: “Luca Banchi ha rassegnato le proprie dimissioni da Head Coach della Prima Squadra al termine della partita di EuroLeague con Alba Berlino”. A questo sono seguiti i consueti ringraziamenti di rito per il lavoro svolto e l’in bocca al lupo per il futuro dell’ormai ex coach.

La Virtus Segafredo Bologna ha già deciso a chi affidarsi per il prosieguo della stagione, visto che è stato scelto in grande svelta Dusko Ivanovic, preferito agli altri candidati come Sasha Djordjevic, Sasha Obradovic e Marco Ramondino. Invece sarà il coach montenegrino, un veterano della panchina a livello di basket europeo, che secondo varie fonti si è reso disponibile a firmare un contratto breve di una stagione, fino al 30 giugno 2025.

Sul contratto dovrebbe esserci poi una clausola per un eventuale prolungamento per un’altra stagione. Il comunicato ufficiale della società bolognese recita: “Virtus Pallacanestro Bologna S.p.A comunica di aver raggiunto un accordo con Duško Ivanovic fino al 30 giugno 2025. Virtus Segafredo Bologna da il benvenuto a Duško Ivanovic nella grande famiglia bianconera”.

𝐃𝐔𝐒𝐊𝐎 is our new 𝐡𝐞𝐚𝐝 𝐜𝐨𝐚𝐜𝐡 🤍🫡🖤

Welcome coach! pic.twitter.com/fWY04VTNMN — Virtus Segafredo Bologna (@VirtusSegafredo) December 5, 2024

Riparte quindi da Ivanovic la compagine bolognese che dovrà provare a dare una sterzata alla propria stagione sportiva.