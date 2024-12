La Fiorentina fa 8 di fila: Cataldi dedica il gol vittoria Bove e batte il Cagliari

Continua a vincere la Fiorentina di Raffaele Palladino, la squadra viola vince al Franchi 1-0 contro il Cagliari di Davide Nicola. Basta un gol a metà primo tempo di Danilo Cataldi per avere la meglio della formazione del tecnico piemontese. Un gol che fa sognare il Franchi, la squadra di mister Raffaele Palladino infatti con questa vittoria fa 8 vittorie consecutive e vola sulle ali dell’entusiasmo. Il numero 32, ovviamente, dedica il gol-vittoria al compagno Edoardo Bove, in ospedale dopo il malore accusato contro l’Inter una settimana fa.

La Fiorentina accelera immediatamente e crea subito una buona occasione con Dodò dopo pochissimi minuti. Il Cagliari reagisce creando un’occasione anche migliore sul piede Piccoli prima e poi di Makoumbou, ma i rossoblù non ne approfittano. La partita subisce una fase di impasse, dove nessuna delle due squadre riesce a farsi preferire. La squadra di Palladino, comunque, ha il controllo del gioco e trova il vantaggio al 24’ con un gran destro di Cataldi dal limite, che si insacca sotto l’incrocio dei pali.

Nella seconda parte della prima frazione succede poco.

Davide Nicola prova a reagire rendendo il suo Cagliari più offensivo nel secondo tempo. I rossoblù creano solo le condizioni per andare al tiro in maniera pericolosa, senza mai farlo. Dall’altra parte la Fiorentina, con un grande prestazione della coppia centrale Comuzzo-Ranieri, tiene botta e porta a casa un risultato storico. Erano oltre 60 anni che i viola non vincevano 8 partite consecutive in Serie A.