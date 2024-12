L’indiscrezione: Verona, indifendibile Zanetti. Le soluzioni (svolta societaria compresa)

Secondo quanto riportato dal nostro Alfredo Pedullà, Paolo Zanetti sarebbe sempre più vicino ad essere esonerato da allenatore del Verona. Ecco la news: “I fischi, un altro tonfo, Paolo Zanetti è indifendibile. Il suo esonero sembra inevitabile alla luce del recente rendimento (sette sconfitte nelle ultime otto partite) che ha cancellato il buon avvio di stagione. Ricordiamo che il Verona è sul punto di cambiare società, una rincorsa dall’agosto 2023 che sta per concretizzarsi. Ecco perché questa situazione può rallentare le decisioni, ma Zanetti resta lo stesso a forte rischio esonero. Sono stati fatti diversi nomi, alcuni mai contattati, il Verona potrebbe svoltare con una soluzione interna, oppure con chi (Salvatore Bocchetti) ha già salvato il club dalla retrocessione in B. Valutazioni in corso“.