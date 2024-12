Pogacar, adesso è finita davvero: un suo grande rivale fa festa

Il fenomeno sloveno Tadej Pogacar incassa un brutto colpo, non ci voleva: adesso è finita per davvero

Un 2024 davvero indimenticabile e a dir poco incredibile: Tadej Pogacar ha vinto tutto quello che poteva vincere e ora spera di proseguire su questa strada anche il prossimo anno. Sarà il ciclista da battere, quello maggiormente invidiato e bersagliato dai rivali: un prezzo da pagare quando sei il migliore di tutti nello sport che pratichi.

Nelle ultime ore, il talento sloveno ha però incassato una brutta notizia che non ha a che fare strettamente col suo percorso ciclistico. Pogacar infatti dovrà fare a meno di un supporto tecnico importante durante le corse nel 2025: Prologo, noto brand italiano che si occupa di selle ad alte prestazioni, ha deciso di passare dal team del campione del mondo a quello del suo rivale, Jonas Vingegaard, corridore del team Visma-Lease e tra i principali talento del ciclismo moderno.

Ciclismo, Prologo “passa” da Pogacar a Vingegaard

Un cambio repentino e inaspettato, tenendo presente che è molto difficile, quasi impossibile, voltare le spalle all’uomo che sta cambiando il ciclismo moderno a suon di vittorie in giro per il mondo. Prologo però ha pensato di cambiare aria, investendo sul team olandese che ha sotto contratto proprio Vingegaard, due volte vincitore al Tour de France nel 2022 e 2023 (scalzando proprio Pogacar).

Prologo e Team Visma-Lease cominceranno una partnership tra le più importanti del mondo del ciclismo: il brand italiano è fornitore di selle ad alte prestazioni in vari team, ma l’accordo con Visma sarà destinato a far scuola. Unendo sostenibilità e tecnologia, il brand nostrano si è costruito una credibilità destinata a migliorare col tempo.

Prologo sarà presente come Innovation Technical Partner in tutte le formazioni del team: dal World Tour maschile a quello World Tour femminile passando per il Development team. Insomma, una collaborazione a trecentosessanta gradi che mira a rivoluzionare questo specifico settore.

Questo il commento di Salvatore Truglio, brand manager di Prologo, sulla collaborazione appena nata: “Siamo entusiasti di iniziare una stretta collaborazione pluriennale con il Team Visma-Lease, una delle squadre più all’avanguardia per ricerca e innovazione”, ha detto Truglio, affermando successivamente di “sentirsi certo che la sinergia con i campioni del team, lo staff tecnico e i meccanici, permetterà di sviluppare prodotti sempre più performanti sia per i professionisti che per tutti i ciclisti più esigenti.”