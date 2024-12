“Un viaggio indimenticabile”, Federica Pellegrini scossa: messaggio strappalacrime

Parole davvero struggenti quelle che vanno a toccare anche Federica Pellegrini, la straordinaria nuotatrice azzurra, oggi personaggio televisivo

Dopo una vita passata in acqua, a dominare nelle vasche di tutto il mondo con il suo stile perfetto e rapidissimo, Federica Pellegrini ha deciso di cambiare tutto. La Divina, considerata una delle nuotatrici italiane più grandi di sempre, è divenuta in pochi anni anche un personaggio di spicco della TV nostrana, partecipando a numerosi programmi.

Già durante gli ultimi anni della sua carriera in vasca la Pellegrini era entrata a far parte del cast di Italia’s got talent, il talent show di Sky che l’ha vista partecipare come giurata. Poi ha intrapreso l’avventura estrema di Pechino Express, reality vissuto al fianco del marito ed ex allenatore Matteo Giunta. Infine l’odierna esperienza a Ballando con le Stelle, il talent di Rai Uno che ha messo Federica in contatto con il mondo della danza.

Una partecipazione, quella dell’ex campionessa di nuoto, che ha vissuto momenti anche piuttosto delicati. Sta facendo ancora discutere il licenziamento, da parte della produzione, di Angelo Madonia, ovvero il ballerino professionista che era stato assegnato alla Pellegrini per questa edizione. Un feeling mai nato tra i due, oltre alle presunte ‘distrazioni’ sentimentali dell’uomo, impegnato con un’altra concorrente, la produttrice Sonia Bruganelli.

Madonia si sfoga dopo l’addio a Ballando: le parole sulla Pellegrini

“Certi suoi atteggiamenti mi stavano sulle balle” – ha ammesso candidamente Federica Pellegrini parlando di Madonia, che dunque non è mai entrato nel cuore e nella fiducia della nota concorrente. Un caos mediatico che non ha risparmiato nessuno, neanche la stessa ex atleta, citata naturalmente nel post di addio di Madonia al programma.

Su Instagram il ballerino di origine siciliana ha voluto salutare tutto il cast di Ballando con le Stelle. Ma chi si aspettava parole al vetriolo dello stesso dopo il licenziamento è rimasto deluso. Infatti l’uomo ha utilizzato parole molto lievi e positive sia per il programma che per la sua ultima partner in gara.

“Ballando con le Stelle è stato molto più di un programma: è stata una casa, una famiglia, un viaggio indimenticabile. E quest’anno… beh, quest’anno è stato speciale. Ballare con una leggenda come Federica Pellegrini è stato un privilegio…Grazie, Federica, per la forza e la professionalità mostrata. Continua così”.

Dunque zero polemiche, almeno pubblicamente, e tanti apprezzamenti alla Pellegrini, a cui va dato atto di aver sempre lavorato con grande impegno in un ambito lontano dal suo quotidiano. Intanto il concorso di Rai Uno per l’ex stella del nuoto continua, con al suo fianco Pasquale La Rocca.