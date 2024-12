Juventus, Perin: “Per vincere ci vogliono tempo e pazienza. Io mi sento un co-titolare”

Mattia Perin, portiere della Juventus, ha parlato a Cronache di Spogliatoio: “Mi sento un co-titolare, come tutti i miei compagni, stiamo dimostrando che tutti possono giocare al posto di chiunque. Questo porta a una concorrenza interna che fa benissimo al gruppo perché il livello degli allenamenti si alza moltissimo. Si gioca troppo? Probabilmente è vero. Ma se hai una rosa di 24-25 titolari, dove tutti si possono alternare, diciamo che non ci saranno più giocatori che faranno 60-70 partite in un anno”.

Avrebbe potuto fare il titolare altrove e invece si è costruito questo ruolo nella Juventus.

“Se c’è da prendersi delle responsabilità non mi tiro indietro. Tutto quello che ho costruito in questi anni è una figura affidabile all’interno del Club, ci ho messo lavoro, impegno e professionalità. Ho sempre avuto richieste che mi lusingano, ma giocare per questa maglia e scendere in campo dà sempre una pressione particolare. Giocare nella Juventus, seppur giocando meno, mi ha dato l’opportunità di giocare delle nazionali, di vincere una Coppa Italia da protagonista. Magari in altri club, giocando più partite, non sarebbe potuto capitare”.