Pedullà: “Sampdoria, Semplici pronto ad accettare”

Esonerato Sottil, la Sampdoria è già pronta a cambiare con un nuovo allenatore. Acquisita l’impossibilità di ripartire con Andrea Pirlo, per via di rapporti deteriorati, riporta Alfredo Pedullà, il nome in pole sarebbe quello di Leonardo Semplici. L’ex SPAL e Spezia è pronto ad accettare un contratto fino a giugno con eventuale opzione per il futuro, fino al 2026.

Il tecnico toscano è pronto ad accettare e ha superato la candidatura di Andreazzoli. L’ex Empoli era stato sondato senza esito nei giorni scorsi.

Non è in discussione Pietro Accardi. Il Direttore Sportivo è finito nel mirino delle critiche, ma saldo al suo posto finora.