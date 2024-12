Real Madrid, Ancelotti: “Gasperini sta facendo un grandissimo lavoro. Rodrygo e Vinicius unici due dubbi”

Carlo Ancelotti, allenatore del Real Madrid, è intervenuto in conferenza stampa dal Gewiss Stadium per presentare la sfida di domani contro l’Atalanta: “L’Atalanta sta giocando al meglio Vinicius titolare? Sta bene, ma dobbiamo valutarlo, sarà importante l’allenamento di oggi. Bellingham ha recuperato, gli unici due dubbi sono Rodrygo e Vinicius”.

Il miglioramento di Bellingham?

“Stiamo giocando meglio davanti, Bellingham sfrutta queste occasioni”.

Cosa le piace di Gasperini?

“Siamo ottimi amici, sta facendo un lavoro grandissimo in questa squadra. Sa sfruttare tutte le risorse che ha. Il lavoro che sta facendo è spettacolare”.

Endrick potrebbe andare via a gennaio?

“No, rimane qui. Più minuti? Non lo so, non ho pregiudizi nei confronti di nessuno, cerco sempre di mettere in campo la miglior squadra possibile. Bisogna avere pazienza, ma non ho pregiudizi”.

Che impressione le fa vedere l’Atalanta in questa posizione di classifica?

“Ha fatto un grande lavoro, rimane ad alto livello, questo dice molto della struttura della società e della qualità dell’allenatore”.

Vale più di tre punti questa partita?

“No, sono tre punti importantissimi per la qualificazione. Abbiamo altre tre partite, sarà difficile piazzarsi tra le prime otto squadre, probabilmente faremo un round di playoff. Per me è sempre speciale giocare in Italia, sono italiano al 100%”.

Mbappé?

“Poteva essere la prima conferenza senza parlare di lui (ride, ndr). Sta bene, meglio: io gli ho dato tutta la fiducia di cui lui ha bisogno. Domani speriamo sia una partita chiave per lui, ma anche per noi”.