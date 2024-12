Sampdoria, ufficiale l’esonero di Sottil

Dopo la netta sconfitta subita in casa del Sassuolo, la Sampdoria ha deciso per esonerare Andrea Sottil. L’ex tecnico dell’Udinese ha esaurito la fiducia della dirigenza blucerchiata che gli era stata rinnovata dopo il rocambolesco 3-3 in casa contro il Catanzaro. La situazione però non è migliorata e la gara contro la capolista neroverde ha solo confermato la mancata inversione di tendenza rispetto all’avvio di stagione.

Sottil, infatti, era subentrato alla guida della Sampdoria dopo l’esonero di Andrea Pirlo. Ora un nuovo esonero scuote l’ambiente blucerchiato sempre più alla ricerca di un’identità per provare ad inseguire ancora il sogno del ritorno in Sere A.