Dramma per Sinner, verdetto pesante: volano insulti

Vero e proprio caos intorno a Jannik Sinner: arriva il verdetto pesante e volano insulti. L’annuncio non lascia spazio a dubbi

Jannik Sinner e tutti i suoi fan sono ancora in attesa di scoprire il verdetto definitivo della questione doping. Si teme una squalifica, seppur di breve periodo, che possa frenare le ambizioni del giovane altoatesino, attuale numero uno al mondo. La storia è arcinota: il tennista di San Candido è stato trovato positivo al Clostebol dopo due controlli antidoping fatti a marzo scorso, nei giorni dedicati all’Indian Wells.

La vicenda è stata resa nota in estate con l’ITIA che aveva inizialmente chiuso il caso, credendo nell’innocenza dell’azzurro che aveva raccontato sin da subito di aver assunto la sostanza in maniera del tutto inconsapevole. Alcune personalità di spicco hanno storto il naso e questo ha favorito la riapertura del tutto da parte della WADA che ha chiesto una squalifica che va da un anno a due. La sentenza definitiva arriverà da parte del tribunale di Losanna.

Sinner arriva il clamoroso annuncio: sono volati insulti!

Questa situazione ha recato ansia e timori nei tifosi dell’italiano, che sono al suo fianco e pronto a difenderlo in ogni situazione. Diversa l’opinione di un collega dell’altoatesino che si è anche esposto pubblicamente, generando un episodio spiacevole. Sono volati insulti pesanti!

Il tennista Denis Shapovalov era finito al centro delle critiche qualche tempo fa a causa di un suo tweet su “X” in cui si diceva contrario all’assoluzione del numero uno al mondo. “Regole diverse per giocatori diversi” era il commento alquanto polemico che scatenò subito la reazione sui social tanto che il canadese provò a correggere il tiro specificando come non avesse nulla contro Sinner ma stava semplicemente dicendo la sua su altri episodi dove alcuni tennisti sono stati fermati anche per 18 mesi. “Ogni situazione è gestita diversamente“, si è giustificato.

Questo però non ha fermato diversi haters, specialmente italiani, che l’hanno preso di mira e iniziato ad insultare con pesantezza sui social. Lo ha riferito lo stesso Shapovalov durante una conversazione con gli amici Thanasi Kokkinakis e Dominic Thiem. “Ci sono stati vari commenti di odio e insulti nei miei confronti da parte di tifosi italiani quando avevo detto una cosa su Sinner”, dice rammaricato. Poi chiarisce la sua posizione: “Non avevo nulla contro Jannik ma rivendicavo solo un pari trattamento per tutti i giocatori, cosa che spesso non avviene. I tifosi italiani però non lo hanno capito e mi considerano un pazzo”.