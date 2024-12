Pedullà: “Il Trapani aspetta sempre Pavone. E su Aronica…”

Esclusiva di mercato da parte di Alfredo Pedullà sul Trapani: “Il Trapani aspetta sempre Giuseppe Pavone, il direttore sportivo che ha scelto come abbiamo anticipato oltre una settimana fa. Pavone aveva già presentato le dimissioni al Messina e sta lavorando per liberarsi. Nel frattempo, come raccontato nella giornata di ieri, la posizione dell’allenatore Aronica è sempre più a rischio dopo la sconfitta di domenica scorsa contro il Benevento. Nel corso della giornata verrà presa una decisione definitiva, ricordiamo che in passato il Trapani aveva già valutato diversi profili (Liverani, Oddo e Pazienza tra gli altri)”.