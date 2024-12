Totti-Blasi, è successo davvero: le immagini spopolano sul web

Francesco Totti e Ilary Blasi ancora protagonisti, come testimoniato dalle foto che stanno circolando sul web. I fan sono impazziti

L’ex capitano giallorosso e la presentatrice TV sono stati immortalati in alcune foto che hanno spopolato sui social. Il gossip non smette mai di stupire i followers e questa volta si è andati anche oltre.

Negli ultimi giorni si era tornati a parlare di Ilary Blasi e Francesco Totti per alcuni particolari della loro ex storia d’amore. Quella che forse tutti considerano la coppia più paparazzata del mondo del calcio (in Italia), ha collezionato una serie di colpi di scena pazzeschi negli ultimi anni. Come riportato da un articolo di Repubblica, recentemente è stata aperta un’inchiesta per il presunto abbandono da parte l’ex giocatore della figlia Isabel, la più piccola, da sola in casa.

L’ex romanista si trovava in una pizzeria a pochi passi dall’abitazione quando fu avvisato che la polizia era sotto la propria abitazione. Le forze dell’ordine sono intervenute dopo una segnalazione di Ilary, preoccupata in quanto la piccola di otto anni era rimasta da sola in casa. Quando gli agenti sono intervenuti, hanno dovuto aspettare alcuni minuti il rientro del “Capitano”. Nel frattempo, una volta entrati in casa, Isabel era in compagnia della portinaia e non di una baby sitter come è stato riportato in una prima versione. Questo ha scatenato il gossip relativo ad una possibile liaison con il campione del mondo 2006.

Botta e risposta social tra Ilary Blasi e Francesco Totti: il gossip impazza

Ilary Blasi e Francesco Totti sono ormai separati da qualche tempo e stanno portando avanti altre relazioni. La bellissima conduttrice di Mediaset si è regalata un week end speciale, di recente, a St.Moritz, insieme al compagno Bastian Muller, al quale è ormai legata dal 2022. Insieme alla coppia erano presenti anche Chanel, secondogenita di Francesco e Ilary, l’agente di Ilary Graziella Lopedota e Michelle Hunziker. Sui social non sono mancati i riferimenti glamour, tra giornate sulla neve e spettacoli serali.

A livello social anche Totti si è dato da fare, visto che sul suo account sono comparse le foto di una bella gita a Parigi, in compagnia della fidanzata Noemi Bocchi e della piccola Isabel. L’unico dei tre figli a non aver seguito né il padre né la madre è stato Cristian, impegnato sugli spalti dell’Olimpico a vedere la gara tra Roma e Lecce, sabato sera.