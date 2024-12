Testa e cuore, il Bologna pareggia 0-0 in casa del Benfica

Il Bologna pareggia 0-0 in casa del Benfica e ottiene un bel punto in una trasferta complicata. Pronti, via e i padroni di casa vanno a un passo dal vantaggio: errore di Beukema che serve Di Maria, l’argentino lancia Pavlidis che aveva battuto Skorupski ma è stato pizzicato in fuorigioco. I rossoblù crescono con il passare dei minuti e trovano le prime occasioni della serata: ci prova Dallinga che però non riesce ad aggirare Trubin, tentativi anche da parte di Fabbian e Urbanski che però non vengono concretizzati. Alla mezz’ora fiammata di Di Maria, mancino a giro che però viene deviato sopra la traversa. L’argentino ci riprova qualche minuto più tardi ma trova l’ottima risposta di Skorupski.

Il secondo tempo si apre con tante confusione e diverse ammonizioni. Al 65′ grande occasione per il Benfica: Pavlidis calcia a botta sicuro, altro miracolo di Skorupski. Due minuti più tardi occasione dal lato opposto: Urbanski calcia ma Trubin si fa trovare pronto. Tentativo anche da parte di Aursnes ma Posch chiude bene. La formazione di Bruno Lage ci prova nel finale con Di Maria e Amdouni, ma la difesa rossoblù tiene bene e porta a casa un bel punto. Termina 0-0 dunque la sfida tra il Benfica e il Bologna.

Con questo pareggio, il Bologna ottiene il suo secondo punto nella competizione, restando però distante dalla zona playoff. Il Benfica, invece, sale a quota 10 e resta in piena zona playoff.