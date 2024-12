Qualificazioni ai Mondiali 2026, ecco i due possibili gironi dell’Italia: i dettagli

L’Italia vuole tornare ai Mondiali e le possibili combinazioni delle qualificazioni alla Coppa del Mondo 2026. L’Italia, se battesse la Germania in Nations League, finirebbe nel gruppo A con Slovacchia, Irlanda del Nord e Lussemburgo. In caso di sconfitta ecco che gli azzurri sarebbero inseriti nel gruppo I con Norvegia, Israele, Estonia e Moldova.

GRUPPO A: Vincente Germania-Italia – Slovacchia – Nord Irlanda – Lussemburgo.

GRUPPO B: Svizzera – Svezia – Slovenia – Kosovo.

GRUPPO C: Perdente Portogallo/Danimarca – Grecia – Scozia – Bielorussia.

GRUPPO D: Vincente Francia-Croazia – Ucraina – Islanda – Azerbaigian.

GRUPPO E: Vincente Spagna-Olanda – Turchia – Georgia – Bulgaria.

GRUPPO F: Vincente-Portogallo-Danimarca – Ungheria – Irlanda – Armenia.

GRUPPO G: Perdente Spagna-Olanda – Polonia – Finlandia – Lituania – Malta.

GRUPPO H: Austria – Romania – Bosnia ed Erzegovina – Cipro – San Marino.

GRUPPO I: Perdente Germania-Italia– Norvegia – Israele – Estonia – Moldova.

GRUPPO J: Belgio – Galles – Nord Macedonia – Kazakistan – Liechtenstein.

GRUPPO K: Inghilterra – Serbia – Albania – Lettonia – Andorra.

GRUPPO L: Perdente Francia-Croazia – Repubblica Ceca – Montenegro – Isole Far Oer – Gibilterra.

Il commento del ct Luciano Spalletti alla RAI: “A marzo proveremo a vincere. Il calcio vuole questo, l’Italia che vince con la Germania sarebbe sicuramente più forte rispetto a una squadra che dovesse perdere”.

Vincere o perdere indirizzerebbe anche il girone di qualificazione…

“Sono calcoli che non si fanno, è solo un modo un po’ italiano di ragionare. Dobbiamo onorare lo sport, i ragazzi che ci guardano”.

La Norvegia non è solo Haaland… La cosa più importante è la strada che ha preso l’Italia, più degli avversari

“E’ vero, è così. Il futuro dipende sempre da ciò che si riesce a ricevere dai ragazzi, dai giovani. C’è una tendenza che ti porta a fidarsi di questi nuovi talenti: bisogna essere forti”.

Dovesse invece vincere con la Germania sfiderebbe Calzona

“Lo conosco bene. Ha fatto parte del mio staff a Napoli, avevo già visto in lui requisiti molto importanti. Ha lavorato anche con Sarri, è uno che sa come costruire una squadra che gioca un calcio moderno. Ti attacca fin dall’inizio dell’azione, tiene la linea difensiva alta. E’ uno da calcio totale e ha già fatto vedere contro l’Inghilterra che sa quello che vuole, sa quello che fa. In quella partita all’Europeo meritava molto di più. E poi ci sarà dentro Lobotka che conosco molto bene, è un calciatore fantastico. Lui sa come far girare una squadra intera”.

Cosa dirai ai giocatori prima di scendere in campo prima dell’inizio delle gare di qualificazione?

“Che bisogna essere all’altezza della missione che ci è stata consegnata, assolutamente. Vestendo questa maglia qui, essendo calciatori che portano il tricolore sulle spalle e uomini di sport, dobbiamo essere all’altezza della nostra tradizione e storia. Non abbiamo alternativa”.

Ora la sfida contro la Germania diventa doppiamente importante? Anche perché la final four sarebbe a Torino in caso di successo…

“E’ così che si costruiscono le squadre forti, attraverso le vittorie. L’Italia che vince contro la Germania sarebbe un’Italia più forte, dobbiamo assolutamente consolidare le belle cose viste durante questa Nations League. E’ da lì che traiamo delle forze nuove da spendere nelle future partite: dobbiamo arrivare a queste gare di qualificazione con più vittorie possibili, dobbiamo onorare la Nations League. Dobbiamo scendere in campo per vincere tutte le partite”.