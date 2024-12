Il punto sulla Serie B: Sassuolo macchina inarrestabile, il Pisa viaggia forte

Si è chiusa ieri pomeriggio la giornata numero 17 del campionato di Serie B. Al comando c’è il Sassuolo, che a Frosinone ha ottenuto la sesta vittoria consecutiva (la dodicesima affermazione nelle ultime quattordici in campionato). La formazione di Grosso è una macchina inarrestabile, con 38 gol fatti e 14 incassati. Al secondo posto, distante tre lunghezze dai neroverdi, c’è il Pisa di Inzaghi, che continua a correre forte e venerdì contro il Bari ha ottenuto un altro ottimo certificato di candidatura alla promozione.

Perde due punticini lo Spezia, fermato al Ferraris dalla Sampdoria (0-0). Sei punti a dividere queste tre squadre, poi un vuoto di nove lunghezze. Al quarto posto troviamo la Cremonese, che non è riuscita a vincere sul campo del fanalino di coda Cittadella. Bene la Juve Stabia (vittoriosa nel derby a Salerno) e il Catanzaro, che ha ampliato la crisi del Palermo (confermato Dionisi).

In coda difficoltà per Cittadella, Sudtirol e Frosinone. Ma anche la Sampdoria naviga in acque tutt’altro che sicure. A centro classifica diversi assetti pronti a inserirsi nella lotta playoff. La Carrarese, dopo un inizio di campionato fortemente deficitario, si è rialzata e occupa ora il 12esimo posto della classifica a quota 20.