Leclerc cambia la classifica: tifosi Ferrari senza parole

Charles Leclerc è pronto a spiazzare i tifosi della Ferrari: ecco cosa potrebbe succedere l’anno prossimo, al fianco di Lewis Hamilton

Ad Abu Dhabi, con grande amarezza, si è chiusa la stagione della Ferrari. Il team del Cavallino Rampante ci ha provato in ogni modo a chiudere coi festeggiamenti, con un mondiale costruttori solo sfiorato ma finito poi nelle mani della McLaren. E se a Woking stanno ancora probabilmente festeggiando, a Maranello si è già proiettati verso il futuro.

Un domani che vedrà Charles Leclerc sicuramente grande protagonista, nonostante l’arrivo in Ferrari di Lewis Hamilton. Una figura ingombrante per alcuni, uno stimolo e motivo di crescita per Leclerc, reduce dalla prestazione maiuscola di Abu Dhabi dove ha rimontato dal 14esimo al terzo posto. La quarta posizione di Hamilton, proprio alle spalle del futuro compagno di team, un antipasto per quello che sarà nel 2025.

Quella di Charles Leclerc in Ferrari, quest’anno, è stata certamente la stagione della crescita, della maturità. Il pilota monegasco ha più volte fatto gioire i tifosi del Cavallino Rampante: da Monaco a Monza, due appuntamenti sentitissimi dal ‘Predestinato’ che ha mostrato tutto il suo talento. Non è bastato, però, per riportare la Ferrari in cima al mondo né a battere un Verstappen mai così in difficoltà ma alla fine vittorioso per il quarto anno di fila.

Leclerc da sogno: secondo solo a Schumacher

Un’annata fatta anche di record personali importanti quella di Charles che, a questo punto, in vista della prossima stagione non potrà non puntare al massimo. E c’è un dato in particolare che ha lasciato di stucco i tifosi della Ferrari. Tre vittorie stagionali, Montecarlo, Monza e in Texas. Ma non solo.

Charles Leclerc in questo 2024 comunque assai positivo nel quale si è piazzato al terzo posto nella classifica piloti dietro a Verstappen e a Norris, ha racimolato un record che l’anno prossimo potrebbe lasciare ancor più di stucco i tifosi. Occhio ai podi. Nel 2022 il record personale del monegasco, che collezionò ben 11 podi.

Quest’anno il #16 è arrivato addirittura a 13, incrementando a 43 complessivi nei suoi anni in Ferrari. Inarrivabile per il momento Michael Schumacher che in carriera ne ha racimolati ben 116, alla portata di Leclerc c’è però il secondo posto presidiato da Rubens Barrichello. L’ex Ferrarista ne ha ottenuti 55.

E a questo punto – se Charles dovesse ripetere un’annata come quella appena conclusa – rischierebbe seriamente di sorpassare il brasiliano finendo per diventare il secondo pilota con più podi nella storia della Scuderia di Maranello. Un primo passo verso lo scrivere pagine di storia indelebili alla Ferrari. Ma tifosi e addetti ai lavori si aspettano di più da un talento simile. E così quello dei podi è un record che andrà di pari passo, negli anni, con il sogno mondiale. Il monegasco, al momento sesto, vede tra sè e Barrichello tre piloti: Alonso, Raikkonen e Vettel, che condivide con il brasiliano lo stesso numero di podi in Ferrari.