Udinese, Stoccarda e Real Sociedad seguono William Bøving

Secondo quanto raccolto da Sportitalia.com l’Udinese è sulle tracce di William Bøving, giovane talento danese classe 2003 in forza allo Sturm Graz. Anche lo Stoccarda e il Real Sociedad si sarebbero interessate al giocatore, che sta vivendo una stagione da protagonista. Il calciatore ha inoltre una clausola rescissoria di 7 milioni di euro nel contratto.

Bøving, che si è messo in luce in Champions League con prestazioni di alto livello, è anche un punto fermo della nazionale Under 21 danese. La sua capacità di combinare tecnica, velocità e visione di gioco lo rende uno dei profili più interessanti nel panorama dei giovani europei.

Con l’Udinese sempre attenta ai giovani talenti internazionali e l’interesse crescente dalla Bundesliga e dalla Liga, il futuro di Bøving potrebbe essere lontano dal campionato austriaco, già nel mercato invernale.

LORENZO LEPORE