Yildiz: “Juve club straordinario, giochiamo per rendere felici i tifosi”

Kenan Yildiz, jolly talentuoso della Juventus classe 2005, ha vinto il Golden Boy Web, votato da oltre 1 milione di utenti. Quest’oggi ha raccontato le sue sensazioni tra presente e futuro ai microfoni di TuttoSport: “Sono orgoglioso di questo premio, proprio perché arriva dal giudizio dei tifosi. È per loro che giochiamo, per regalare loro emozioni e per renderli felici. Questa volta, anche questa volta, sono stati loro a far felice me. Questo è un club straordinario e che vestire questa maglia, la numero 10 per di più, mi riempie d’orgoglio”.

Dove si vede Yildiz tra cinque anni? “In campo, a dare tutto per vincere con questa maglia”.