Juve, da Koopmeiners a Vlahovic: Motta e quel binario da seguire. Serve una svolta

La Juventus deve rialzarsi e deve farlo nella maniera più concreta possibile. L’ultima delusione in campionato è arrivata contro il Venezia, un pareggio che ha lasciato conseguenze importanti e che Thiago Motta deve provare ad annullare già a partire da questa sera. C’è il Cagliari in Coppa Italia, c’è un turno da superare: bisogna evitare ulteriori drammi calcistici in un periodo in cui questa Juventus sembra non riuscire a girare nel verso giusto. Thiago Motta non ha mai avuto di prendersi le proprie responsabilità, consapevole di quanto sia necessario, per questa squadra, vincere.

In campionato la distanza dal primo posto è importante ma ancora recuperabile; a parte questo, però, i bianconeri hanno bisogno di risposte urgenti da quei big che sono stati acquistati per dare un nuovo volto a una squadra che ha bisogno di vincere. Teun Koopmeiners è il simbolo di ciò che non sta funzionando in questo momento: una sola rete, contro il Bologna, e un apporto tecnico-tattico troppo superficiale, per un calciatore che è stato acquistato per compiere quel salto di qualità importante nella zona nevralgica tra centrocampo e attacco.

Da capire anche lo stato di Dusan Vlahovic dopo le polemiche post sfida contro il Venezia. Motta è forse nella situazione più complicata da quando è arrivato, perché deve cercare di trovare l’equilibrio perfetto tra stato fisico e stato emotivo. Contro il Cagliari, questa sera, non si può sbagliare. Bisogna vincere, passare il turno ma in una maniera convincente. Per trovare nuove motivazioni e provare a ripartire.