Juventus, Thiago Motta: “Koopmeiners mi piace in ogni ruolo”

Thiago Motta intervenuto ai microfoni di Mediaset ha parlato così di Koopmeiners dopo il successo 4-0 contro il Cagliari in Coppa Italia: “A me piace ovunque è per questo che gioca. E’ un giocatore che ha tecnica qualità fisica, mentale, nella difficoltà cresce aiuta, reagisce nel modo giusto senza alibi, da il suo massimo non si lamenta mai. La squadra funziona perché lui sta in campo e gioca bene. Può giocare in ogni ruolo. Da 8 da 10 da 6. Lo ha sempre fatto in tutte le squadre che ha giocato. Deve star bene e sentirsi bene dentro il campo. E’ uno dei giocatori top che abbiamo“.

Stasera i fischi sono diventati applausi: è questa la Juve che vuole: “Abbiamo fatto una buona prestazione, il pubblico è sempre con noi. Delle volte hanno la liberta di esprimere le loro emozioni, abbiamo bisogno di loro. Dobbiamo giocare partita per partita e lavorare al massimo. Delle volte siamo capaci di avere il risultato positivo e delle volte no, anche se non abbiamo perso. Abbiamo il livello per fare delle prestazioni, soprattutto quando tornano giocatori come Nico Gonzalez. Insieme agli altri che stanno giocando sempre, aiuteranno ad alzare il livello“.

Sulle assenze e gli esperimenti: “Senza gli infortuni non avevamo bisogno di mettere Locatelli dietro, in emergenza è importante averlo in ogni ruolo. Lui ha letture. Non lo avrei fatto giocare lì senza sapere che si sentiva in grado di farlo. Yildiz ha un futuro luminoso. Giocando da esterno è in grado di saltare l’uomo. Da trequartista è molto creativo ma perde ancora molti problemi. Quando sono tutti così mi danno molte possibilità di lavorare. Anche Nico quando è entrato ha giocato in più ruoli. Sulla trequarti ma anche da punta. Avete visto anche nell’intervista quello che trasmette ai suoi compagni, alla squadra. Siamo contenti di averlo nuovamente con noi“.