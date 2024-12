Riecco Camila Giorgi, boom di like sui social: è uno show

L’ex tennista Camila Giorgi da’ spettacolo, bellezza mozzafiato sul web: immagini che scatenano gli applausi

Nessuno ha dimenticato le sue gesta sul campo da tennis, dove per diversi anni ha dato grande prova di sé, anche se senza quella continuità che le sarebbe servita per mettere a frutto del tutto il suo talento e arrivare ai massimi livelli. Ma oltre che come sportiva, Camila Giorgi è sempre stata una presenza amatissima sul web, inevitabile visto il suo considerevole fascino.

Tra un paio di settimane, Camila compirà 33 anni, ma ha ormai cambiato vita. Nei primi mesi di questo 2024, ha spiazzato tutti, dicendo addio al tennis professionistico quasi alla chetichella, senza fare rumore. Una vicenda che però ha fatto assai discutere, dato che allo stesso modo era ‘sparita’ per un po’ dalla circolazione, dando adito a polemiche di vario genere sulla sua vita privata e riportando in auge contestazioni cui era stata già soggetta in passato.

Adesso, Camila è libera di vivere la sua vita lontano dai campi da gioco, dedicandosi alle sue passioni, come modella e come influencer. Una svolta che per lei era attesa e quasi scontata, una volta che avesse smesso di giocare a livello professionistico. Una carriera che ha vissuto in maniera non facile, tra alti e bassi e qualche tensione di troppo, pur se riuscendo, di quando in quando, a mostrare di poter essere, potenzialmente, al livello delle prime al mondo.

Da qualche tempo, è tornata particolarmente attiva su Instagram e naturalmente i suoi post non possono passare inosservati. Foto, video e stories che lasciano sempre il segno e raccolgono l’approvazione incontrastata degli ammiratori.

Camila Giorgi, primo piano esplosivo: su Instagram è festa per gli ammiratori

C’è un motivo per cui era chiamata ‘la Diletta Leotta del tennis’ e il suo fascino si conferma sempre uguale. Nell’ultimo post, si mostra in maniera ravvicinata, evidenziando una bellezza da capogiro.

Sguardo e sorriso da urlo, un abitino che ne incornicia le forme esplosive e suadenti. Una visione che fa strage di cuori e di like, molti dei suoi oltre 700 mila followers partecipano con entusiasmo e le lasciano commenti di apprezzamento: “Sei una dea”, “Sei superlativa”, “Sei sempre fantastica”, “Ogni giorno che passa, sempre più bella”. Qualcuno le chiede: “Torna in Italia, ci manchi tantissimo”. Ma ormai, la sua nuova vita è in Argentina.