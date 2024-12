Jasmine Paolini da urlo: battuto anche il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump

Jasmine Paolini è la regina del tennis italiano ed è una star nel nostro paese: ecco qual è il suo ultimo successo.

È un momento fantastico per il tennis maschile e femminile italiano. Gli atleti che praticano questa disciplina stanno riuscendo a vincere sempre di più e hanno portato l’Italia sul tetto del mondo.

Ecco perché chi pratica questo sport è molto seguito e in tanti non possono fare a meno di conoscere i volti noti sia del circuito ATP sia di quello femminile WTA. Tra le donne, la tennista italiana che si distingue sicuramente è Jasmine Paolini.

La 28enne originaria di Castelnuovo di Garfagnana è diventata un punto di riferimento per il tennis femminile sia in singolare che in doppio. Insieme alla collega Sara Errani, quest’anno è riuscita a ottenere risultati di lusso.

Ora sembra che la Paolini sia riuscita a superare anche il presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Ma perché? Qual è il risultato che ha ottenuto? Ecco tutto quello che c’è da sapere al riguardo.

Jasmine Paolini batte Donald Trump: ecco come

Un ipotetico confronto tra Jasmine Paolini e Donald Trump è praticamente impossibile. L’istrionico presidente americano in passato ha dimostrato di amare il tennis ma sicuramente non ha voluto sfidare una campionessa come la Paolini.

In che modo quindi, Jasmine è riuscita a batterlo? Ebbene, grazie alla popolarità raggiunta sul web. Secondo l’ultimo report rilasciato da Google, in Italia Jasmine Paolini è stata una delle personalità famose più ricercate. La tennista si è piazzata al terzo posto, superando quindi in popolarità nelle ricerche il magnate statunitense. Un risultato decisamente interessante che mostra come il tennis sia in continua ascesa nella penisola.

Paolini sul podio dei personaggi ma chi è arrivata prima?

Come appena detto, la Paolini ha ottenuto il terzo posto tra i personaggi più ricercati in Italia nel 2024 su Google. Ma chi l’ha battuta? Si tratta di altre due donne. Al primo posto si è piazzata infatti la cantante Angelina Mango. La vincitrice del Festival di Sanremo ha fatto parlare di sé nel 2024 a causa del suo talento ma anche della sua storia personale e del rapporto che aveva con il padre, il cantautore Mango.

Al secondo posto si è piazzata Kate Middleton. La principessa britannica è stata male a causa della malattia e in tanti si sono sincerati delle sue condizioni. Insomma, Paolini può essere contenta di essere stata “battuta” da due colossi mondiali e sicuramente le farà piacere aver raggiunto un traguardo simile.