Juventus, Weah ko: gli infortuni perseguitano i bianconeri

Nemmeno il tempo di gioire per la ritrovata e bella vittoria contro il Cagliari in Coppa Italia, la Juventus deve fare i conti con l’ennesimo stop. La notizia dell’ora di pranzo del problema muscolare che fermerà Timothy Weah per le prossime due settimane ha colto di sorpresa tutti coloro che hanno guardato la gara ieri sera. L’americano è entrato nel finale, ma non sembrava aver avvertito (almeno in campo) nessun tipo di fastidio muscolare. Invece, oggi ha svolto gli esami strumentali, evidentemente vittima di un problema non rilevato dalle immagine ed è fuori sicuramente per le ultime gare del 2024.

Senza pace

In casa Juventus, Thiago Motta, Giuntoli e lo staff medico e atletico nei prossimi mesi dovranno fare delle valutazioni sul lavoro svolto. Il numero dei ko muscolari è diventato preoccupante. Weah è solo l’ultimo di una lunga serie e lui come già Adzic è uno di coloro che hanno confermato di essere tendenti all’infortunio. In attesa di capire se il lavoro personalizzato di Douglas Luiz lo renderà abile e disponibile per la trasferta di Monza, proprio nel momento in cui sembra va recuperare pezzi, Motta ne perde un altro. Un cammino senza pace quello del tecnico italo-brasiliano che probabilmente dovrà fare i conti con questo tipo di problematiche fino a fine stagione, giacché non sembra attenuarsi il ritmo di questi infortuni.

Juventus, Weah è un problema minore

Se è vero che in Weah esterno alto Thiago Motta aveva trovato un equilibratore della squadra, dall’altra da un punto di vista prettamente tecnico il suo nuovo stop è un problema minore. Con Nico Gonzalez nuovamente a disposizione e Adzic abile ed arruolabile, la Juventu è coperta nella zona della trequarti esterna. Detto questo, con quattro gol tutti su azione, Tim è uno dei giocatori che ha prodotto il maggior numero di gol nel giocato. Questo significa che, finora, il figlio d’arte è colui che è riuscito a connettersi meglio con i compagni.