Serie A, venerdì inizia la 17a giornata: Milan e Lazio devono riscattarsi. Atalanta e Inter vogliono conferme

Nemmeno un attimo di respiro in questa ultima fase prima di Natale: con la Coppa Italia ancora in campo e che vedrà il programma degli ottavi di finale concludersi domani, nella serata di venerdì ripartirà ancora la Serie A con la 17esima giornata di campionato.

Il programma della 17esima giornata

Si parte proprio venerdì con la sfida tra l’Hellas Verona e il Milan: la formazione di Paulo Fonseca deve provare a riprendersi dopo il pareggio horror in casa contro il Genoa nella serata celebrazione dei 125 anni di storia della società. Si continuerà poi nella giornata di sabato: alle 15 il Bologna di Vincenzo Italiano cercherà continuità nella tana del Torino, alle 18 il Napoli vorrà mettere ulteriore pressione ad Atalanta e Inter andando ad affrontare il Genoa. Chiuderà il sabato, alle 20.45, la sfida tra il Lecce e la Lazio, che deve dimenticare al più presto il tennistico 0-6 subito dall’Inter.

Domenica a ora di pranzo la Roma ospiterà il Parma alla ricerca di punti preziosi dopo la sconfitta di domenica scorsa a Como, scontro salvezza alle 15 tra Venezia e Cagliari. Alle 18 l’Atalanta ospiterà l’Empoli per provare a rimanere in vetta alla classifica, mentre in serata – alle 20.45 – la Juventus sarà impegnata sul campo del Monza in chiara difficoltà. Il programma di questa 17esima giornata si chiuderà lunedì con due sfide da palinsesto: alle 18.30 la Fiorentina ospiterà l’Udinese per provare a rimanere in zona Europa e, perché no, sognare anche oltre. Alle 20.45, infine, toccherà all’Inter, che ospiterà il Como di Cesc Fabregas, rivitalizzato dalla splendida vittoria interna contro la Roma.