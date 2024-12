Berrettini dimentica la Satta: il ritorno di fiamma, senza rimpianti, è pura passione

Matteo Berrettini sembra aver già dimenticato Melissa Satta: ecco ora per cosa prova passione assoluta nella sua vita.

Il tennis italiano vive un momento di forma straordinario. Sono davvero tanti i talenti che stanno emergendo dal “Bel Paese”. Non a caso, Jannik Sinner è il numero uno al mondo e tanti altri lo inseguono cercando di ottenere risultati importanti.

Lorenzo Musetti, Matteo Arnaldi, Flavio Cobolli: questi sono solo alcuni dei nomi del panorama tennistico italiano. Senza dimenticare il “solito” Fabio Fognini che magari vuole concedersi un ultimo “last dance” prima del ritiro.

Ma c’è anche un altro tennista che vuole riscattarsi durante la prossima giornata. Si tratta di Matteo Berrettini. Dopo infortuni e malesseri generali, l’atleta nativo di Roma è pronto per ricominciare a inseguire il successo.

Inoltre, Berrettini sembra essersi messo alle spalle la sua relazione con Melissa Satta. Ora, la sua passione è dirottata decisamente altrove. Ecco quali sono i suoi obiettivi e cos’ha dichiarato.

Berrettini, la passione dopo la rottura con Satta

Matteo Berrettini per tanti è un sex symbol italiano. In effetti, l’atleta ha un fisico prestante e un viso davvero affascinante. Non a caso, è stato scelto come modello in passato anche dal marchio Hugo Boss.

Melissa Satta ha avuto una relazione intensa con lui, ma ora tutto sembra essere alle spalle per il tennista romano. Qual è la sua passione adesso? Come dichiarato in un’intervista rilasciata al sito dell’ATP, Matteo ora si concentrerà solo sul tennis. Le sue parole sono state: “Caro tennis, sei l’amore della mia vita”. Insomma, per il 28enne romano inizia un nuovo capitolo, lontano dai gossip ma vicino ai campi da gioco.

Le dolci parole del tennista

Nella sua dedica al tennis, Matteo Berrettini ha parlato anche dei suoi inizi. Ad appena 3 anni ha impugnato la prima racchetta. Inoltre, il tennista ha anche detto che suo fratello minore lo ha sempre stimolato e incoraggiato a seguire la sua passione. Da piccoli, lui e il fratello imitavano i grandi campioni che guardavano in tv, su tutti Novak Djokovic e Roger Federer.

Inoltre, il tennista ha anche dichiarato di aver subito un’amara sconfitta nel 2017 nel torneo di Roma per mano del connazionale Fognini. Perdere in casa per lui è stato davvero difficile, ma ha spiegato che vuole ritornare a provare emozioni così forti in campo, sia positive che negative. In definitiva, Berrettini ha fatto capire a tutti di essere tornato definitivamente per concentrarsi sul tennis. I suoi fan possono aspettarsi un 2025 ricco di sorprese.