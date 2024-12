Udinese, Bijol: “Runjaic parla tanto con noi e ci ascolta. Bello essere accostato all’Inter. Spero vinca la Champions”

Jaka Bijol ha rilasciato una lunga intervista A “The Italian Football Podcast” dove ha parlato della sua carriera, dell’Udinese e della Serie A

Il Barcellona era la tua squadra preferita da bambino per via di Messi?

“Mi piaceva guardare il Barcellona. Ovviamente, Messi era il miglior giocatore e mi divertivo sempre a guardarlo. Giocavano un calcio speciale. Era sempre bello guardarli“.

Bremer è il miglior difensore della Serie A?

“Attualmente il miglior difensore della Serie A era Bremer, ma purtroppo si è infortunato. Però penso che stia dimostrando di essere uno dei migliori difensori della Serie A, se non il migliore”.

Osimhen e Lautaro sono/erano i migliori attaccanti della Serie A?

“Avrei detto Osimhen, ma è andato via. Non ti faceva mai respirare. In questo momento, sicuramente, gli attaccanti delle migliori squadre sono quelli che ti mettono sotto pressione, rendendo più difficile il controllo. Come Lautaro, che trova sempre gli spazi, magari non lo vedi molto nel gioco, ma alla fine crea sempre qualcosa“.

Hai l’ambizione di giocare in Premier League e in Champions League?

“Sicuramente vorrei giocare in Champions League e in Premier League. Ho ambizioni di farlo. Spero che accada“.

Cosa significa essere accostato ad una squadra come l’Inter?

“Sicuramente è una cosa bella da sentire. Ma nel calcio sappiamo che ci sono molte voci che girano, quindi finché non c’è qualcosa di concreto non c’è molto di cui parlare“.

Samir Handanovic è stato “un grande giocatore che ha aperto la strada per noi giovani [sloveni]“?

“Sicuramente ha giocato tanti anni in Italia. Tutti parlano molto bene di lui. È stato un grande professionista. Si è costruito un nome davvero importante, ovviamente qui a Udine e a Milano. Una grande personalità e un grande giocatore che ha spianato la strada per noi giovani che siamo arrivati dopo”.

L’Inter può vincere la Serie A e la Champions League?

“Penso che l’Inter sia ancora la squadra più forte. Hanno dimostrato ancora una volta contro la Lazio che sono pronti quando arrivano le partite importanti. Champions League? Spero che sia uno dei club italiani. Se devo sceglierne una, dico l’Inter“.

Che cosa ne pensi di Lorenzo Lucca?

“Lore ha sicuramente il potenziale per diventare uno dei migliori attaccanti del campionato. Ha anche il carattere per farlo. Gli piace lavorare, gli piace la pressione che il mondo del calcio mette su un attaccante. Devi sempre puntare ai gol, e penso che lui possa affrontare molto bene questa cosa“.

Quali sono le migliori qualità dell’allenatore dell’Udinese Kosta Runjaic?

“Gli piace ascoltare i giocatori, parlare con i giocatori. Direi questo. Udinese in Europa? Siamo concentrati sui nostri obiettivi e non ci preoccupiamo dell’Europa. Ogni punto è importante in Serie A“.

Hai giocato come centrocampista prima di diventare difensore centrale…

“Ho giocato in molte posizioni. Ho cambiato molto anche nel calcio professionistico. Alla fine sono diventato difensore centrale. Alla fine ogni cosa trova il suo posto. La maggior parte della mia carriera l’ho giocata come centrocampista, cambiando posizione molte volte. Prima attaccante, poi difensivo e infine, alla fine, difensore centrale“.