Il Real Valladolid punta Wieteska del Cagliari: obiettivi un difensore centrale e un terzino sinistro

Il Real Valladolid è attivamente sul mercato per rinforzare la propria retroguardia, e uno dei nomi sul taccuino della dirigenza spagnola è quello di Mateusz Wieteska, attualmente in forza al Cagliari. Il difensore polacco ha attirato l’interesse del club spagnolo che è alla ricerca di un centrale affidabile per migliorare la solidità difensiva.

Oltre a Wieteska, il Real Valladolid è impegnato nella ricerca di un terzino sinistro per completare il reparto arretrato e aumentare le opzioni a disposizione del tecnico.

Wieteska, arrivato al Cagliari durante il mercato estivo, ha dimostrato buone qualità difensive nella Serie A, ma potrebbe valutare una nuova esperienza qualora il Valladolid dovesse presentare un’offerta concreta. Tuttavia, il Cagliari potrebbe non essere incline a privarsi di un elemento importante, a meno di una proposta vantaggiosa.

Lorenzo Lepore