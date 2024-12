Marquez insieme a Verstappen: si realizza il sogno dei fan

Marc Marquez e Max Verstappen insieme: si è realizzato il sogno dei fan che volevano vedere in coppia i due protagonisti del motorsport

Vedere due campioni di diverse discipline insieme non è una cosa che capita tutti i giorni ma spesso accende i sogni dei tifosi. Era già successo, ad esempio, durante l’ultima tappa del Gran Premio del 2024 ad Abu Dhabi in cui Jannik Sinner, libero dagli impegni di tennis dopo i trionfi di Coppa Davis e ATP Finals, era stato ospite del circus, sventolando la bandiera a scacchi al traguardo.

Come noto l’altoatesino è un grande appassionato di auto e tifoso della Ferrari. In quell’occasione aveva avuto modo di incontrare diverse personalità di spicco, come ad esempio Charles Leclerc. Pochi giorni fa è avvenuto un nuovo incontro di questo genere, tra campionissimi di discipline diverse. Questa volta i protagonisti sono stati Marc Marquez e Max Verstappen, due campioni tra i più amati del motorsport mondiale nel nuovo millennio.

Verstappen-Marquez finalmente insieme: i fan sognano!

Una coppia da sogno per diversi fan. Lo spagnolo, campione di MotoGP, e l’olandese, attuale leader di Formula 1, sono stati entrambi ospiti dello stesso programma televisivo.

In un post pubblicato sui social si vedono i due campioni durante un’intervista. La didascalia usata è eloquente con l’emoticon di due capre in mezzo a una stretta di mano. Cosa significa? Un giochino di parole molto in uso. La parola capra viene tradotta in inglese con GOAT che è anche l’acronimo di “Greatest Of All Time” ovvero “il migliore di tutti i tempi”. La stretta di mano simboleggia l’incontro. E quindi il migliore (della Moto GP) incontra il migliore (della Formula 1).

Un incrocio tra campioni che ha fatto sognare i fan. Sembra quasi irreale vedere Verstappen e Marquez così vicini l’uno all’altro. Il pilota olandese viene da un’altra stagione da incorniciare con la sua Red Bull, conclusa con il quarto mondiale vinto di fila. Da gennaio partirà l’assalto al quinto, sebbene questa volta la concorrenza sarà ancora più agguerrita con la Ferrari che ha ingaggiato Hamilton, la McLaren che vuole continuare a stupire e la Mercedes vogliosa di riscatto. Marc Marquez, invece, gareggerà nel 2025 con il team ufficiale Ducati per tornare a inseguire quel titolo mondiale che gli manca dal 2019, quando era ancora con la Honda.