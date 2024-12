Valentino Rossi, ritorno da sogno: la notizia mette i brividi

Valentino Rossi e il ritorno a un passo: annuncio da urlo sull’ex campione, ecco che cosa è successo

Un nome, una leggenda, quello di Valentino Rossi, che ha scritto e continua a scrivere la storia del mondo dei motori. Da pilota motociclistico, è stato uno degli sportivi più amati e più iconici, non soltanto per la sua generazione e non solo per i successi ottenuti, che ne fanno uno dei più vincenti di sempre.

I nove titoli mondiali spiegano soltanto in parte cosa ha significato Valentino per tutti noi. Per 25 anni, sulle piste di tutto il mondo, il pesarese ha dato spettacolo in sella alla sua moto, facendosi amare per le sue gesta e anche per le sue trovate a bordo pista. Un personaggio a 360 gradi, che infatti continua a essere al centro dell’attenzione anche adesso che si è ritirato dall’attivista agonistica su due ruote.

La sua passione per i motori non si esaurisce e lo sta vedendo protagonista anche in altri contesti. Come proprietario di una fiorente Academy, di una scuderia motociclistica che porta il suo nome, ma anche come pilota in altre categorie su quattro ruote. Insomma, Valentino non si ferma mai. E gli appassionati continuano a seguire con grande interesse le vicende e le notizie che lo riguardano. Una di queste ha spiazzato tutti: Rossi è stato vicino a un grande ritorno.

Valentino Rossi e la Yamaha di nuovo insieme, il retroscena: c’è mancato davvero poco

Poteva infatti ricomporsi il duo tra lui e la Yamaha, che come sappiamo è stato stratosferico. La rivelazione arriva, sulle colonne del ‘Mundo Deportivo’, dal giovane pilota spagnolo Fermin Aldeguer, che l’anno prossimo debutterà in MotoGP.

Aldeguer salirà in sella alla Ducati del team Gresini, prendendo il posto di Marc Marquez che è passato alla Ducati ufficiale, ma racconta i retroscena che lo hanno visto coinvolto in prima persona, citando per l’appunto anche Rossi. “Pablo Nieto, il team manager della VR46, voleva farmi correre in MotoGP già nel 2024 con la loro squadra – ha spiegato Aldeguer – All’epoca, la Yamaha voleva avere più moto in griglia e una delle opzioni era proprio la VR46. Poi tutto è cambiato ed è stata la Pramac a ottenere le moto Yamaha”.

Non è detto, però, che in futuro non possa esserci nuovamente spazio per un romantico ‘ritorno di fiamma’ tra Rossi e la Yamaha.