Kyrgios contro Sinner, stavolta è troppo: mazzata UFFICIALE

Jannik Sinner continua a ricevere attacchi frontali dal tennista australiano Nick Kyrgios, ma la nota ufficiale cambia gli scenari

Se nel corso della stagione agonistica, a livello tennistico, hanno tenuto banco le sfide di Jannik Sinner contro i suoi principali rivali, in testa Carlos Alcaraz, adesso che si è in attesa dell’avvio dell’annata 2025, con i match ufficiali che partiranno solo tra alcuni giorni, la ‘sfida’ principale è quella che Nick Kyrgios ha lanciato all’azzurro. Un insieme di stoccate continue, da parte dell’australiano, contro il numero uno del mondo, arrivate soprattutto tramite i social.

Il motivo è ormai noto. Kyrgios ha preso posizione contro l’assoluzione di Sinner per la positività al Clostebol e si è messo a capo del movimento d’opinione che chiede una squalifica nei confronti dell’altoatesino, nel momento in cui verrà discusso il ricorso della WADA al Tas di Losanna, presumibilmente nel mese di febbraio.

Come da costume visto il suo carattere sempre particolarmente esuberante, i toni di Kyrgios sono stati, spesso, sopra le righe e le frecciate lanciate a Sinner alquanto polemiche. C’è chi ha approvato la sua linea di pensiero, ma anche chi si è schierato a favore di Sinner. Il dibattito è aperto, anche se il clima che Kyrgios ha contribuito a creare è particolarmente pesante. E per questo, è arrivata, nei suoi confronti, una replica piuttosto decisa.

Kyrgios, ora basta: i tifosi chiedono all’ATP la fine degli attacchi contro Sinner

Gli appassionati di tennis, per la maggior parte, non vedono di buon occhio il modo in cui Kyrgios sta portando avanti le sue opinioni. Per questo, un gruppo di tifosi, non soltanto di Sinner, ha scritto una lettera formale all’ATP.

La richiesta è quella di formulare un richiamo ai danni di Kyrgios perché interrompa i suoi messaggi al veleno. Per evitare soprattutto, si legge, che possa crearsi un clima di odio nel mondo del tennis, dove non sono mancati, come sappiamo, episodi anche clamorosi in passato, come l’accoltellamento di Monica Seles da parte di un tifoso di Steffi Graf, nel 1993.

L’ATP viene richiamata a quella che è una sua precisa responsabilità, scrivono gli appassionati, nei confronti dei giocatori e del pubblico che segue questo sport. A questo punto, Kyrgios potrebbe essere richiamato secondo l’articolo 8.03 del codice di condotta per attacchi irragionevoli nei confronti di un giocatore.