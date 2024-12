Leclerc dà l’addio, nulla sarà più come prima: la decisione

L’ultim’ora su Charles Leclerc ha colto completamente di sorpresa tutti i tifosi della Ferrari: comunicato l’addio.

Charles Leclerc non è riuscito a centrare i due obiettivi finali, ovvero il secondo posto in classifica piloti (conquistato da Lando Norris) e il successo tra i Costruttori, dove è prevalsa la McLaren sulla Ferrari. Tuttavia il Mondiale 2024 di F1 del pilota monegasco e della Rossa di Maranello è stato senza dubbio positivo: il team è cresciuto molto e sono state poste solide basi per poter finalmente competere per il titolo nel 2025.

Nella prossima stagione Charles Leclerc avrà come compagno di squadra nientemeno che Lewis Hamilton: il campionissimo britannico, 7 volte campione del mondo, potrà essere l’arma in più del Cavallino rampante per riportare a casa quei titoli che mancano ormai da troppi anni (dal 2008 il Mondiale Costruttori, dal 2007 quello piloti).

Tuttavia proprio la convivenza tra Leclerc e Hamilton solleva più di un interrogativo. Il pilota di Monte Carlo sa bene che tutti i riflettori saranno puntati sull’ex Mercedes ed è per questo che Leclerc sta meditando di dire addio al bon ton e mostrarsi subito aggressivo per stare davanti al nuovo compagno di scuderia.

Addio Leclerc: la mossa di Charles spiazza tutti

Leclerc sa bene che sul giro secco è uno dei migliori e può stare tranquillamente davanti a Hamilton, ma in gara il 39enne di Stevenage è in grado di tirare fuori tutte le sue qualità sfruttando anche i tantissimi anni di esperienza. Ed è proprio sulle gare domenicali che Charles è chiamato a fare il definitivo salto di qualità per battere prima di tutto Lewis.

Ecco perché questi mesi invernali saranno per Leclerc un duro allenamento. Gli ultimi campionati deludenti di Hamilton non possono di certo rilassarlo, come ha tenuto a precisare anche Loic Serra, il tecnico che Vasseur ha fortemente voluto alla Ferrari dopo i successi ottenuti in Mercedes proprio assieme al pilota britannico.

“Chi pensa che Hamilton non sia veloce come nei momenti migliori commette un grosso errore“, ha detto Serra, lanciando probabilmente un messaggio anche allo stesso Leclerc. Il pilota della Ferrari sa bene che il 2025 dovrà essere l’anno della piena maturità: bisognerà partire subito forte per dimostrare davvero di poter andare a caccia di quel titolo iridato che da molto tempo sognano sia Leclerc che i tantissimi fan della Rossa.

Nessuna deroga quindi per l’ex predestinato che se dovesse fallire sa benissimo che potrebbe arrecare danni alla propria immagine. Ora non può fallire.