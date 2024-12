Pogacar senza parole, decisione presa: succederà dopo Natale

La decisione è stata presa: arriva l’annuncio ufficiale che lascia Tadej Pogacar senza parole, accadrà dopo Natale

Il 2024 di Tadej Pogacar è stato qualcosa di spettacolare sotto tutti i punti di vista. Il ciclista sloveno ha inanellato successi su successi e si è fregiato in maniera meritata anche del titolo di campione del mondo, dimostrando di essere il migliore.

Saranno anche successi recenti, ma appartengono già al passato e Pogacar sta guardando ora al futuro dove punta a vincere la Vuelta de Espana, l’ultimo dei tre Grandi Giri rimasto da vincere. Pogacar ha infatti trionfato sia al Tour de France che al Giro d’Italia ed ora vuole mettere anche la Vuelta in bacheca, facendone il suo obiettivo prioritario per il 2025. Lo sloveno ha così tanta voglia di trionfare che è addirittura pronto a rinunciare a difendere la maglia rosa nel Giro d’Italia del prossimo anno.

Una decisione importante e che mostra tutta la personalità di Pogacar che, nonostante la giovane età, sa già cosa vuole e cosa fare per ottenerlo. Il campione del mondo sloveno è molto ambiziosa, lo sta dimostrando con i fatti e siamo sicuri che alla Vuelta de Espana sarà davvero complicato per tutti affrontarlo e batterlo.

Tadej Pogacar senza parole: arriva su Sky il documentario a lui dedicato

Da quando è entrato nel mondo del ciclismo, Tadej Pogacar ha illuminato tutto e tutti con il suo talento e Sky Sport ha deciso di omaggiare nel giusto modo un campione dal talento immenso come lui. Il prossimo 26 dicembre verrà mandato in onda su Sky Sport 24 un documentario a lui dedicato dal titolo “Il piccolo principe diventato re” dove Pogacar stesso si racconterà, mostrando non solo la sua personalità di sportivo ma anche il suo lato più umano ed intimo.

Il campione sloveno ha fatto tanti sacrifici per arrivare dove è adesso ed a Sky ha deciso di raccontare quello che ha passato, rivelando ai tifosi un altro lato di sé. Pogacar parlerà anche del suo rapporto con la compagna, la collega Urska Zigart con la quale ha un rapporto tanto dolce quanto intenso e dell’Italia che lo sloveno definisce come la sua seconda casa.

L’imperdibile appuntamento è fissato, come detto, per il 26 dicembre su Sky Sport 24 per tutti gli abbonati anche on demand, ma chi non volesse attendere può aver la possibilità di guardarlo in anteprima su Sky Sport Insider dove è già disponibile.