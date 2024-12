“Pregate per lui”, l’appello straziante della fidanzata del campione di tennis colto da un malore in Tunisia

Un tennista talentuoso è stato colpito da un malore improvviso in Turchia e ora in tanti sperano che si riprenda il prima possibile

Il tennis è uno sport che porta il corpo a estremi sforzi. In alcuni paesi del mondo poi, si gioca in condizioni davvero estreme, con un calore molto alto che potrebbe aggravare alcune condizioni di salute.

Purtroppo, come accade anche nel calcio, e il caso Bove è solo uno dei tanti esempi, anche nel tennis può capitare che qualche atleta avverta malori in campo.

Ora sembra che un caso spiacevole sia avvenuto qualche settimana fa in Tunisia, durante un torneo nella splendida cornice di Monastir, in Tunisia.

Lo sportivo è stato subito trasportato d’urgenza e la situazione sembra essere in bilico. Ecco tutti gli aggiornamenti su questo caso.

Il caso disperato del tennista talentuoso

A essere stato colpito dal malore improvviso durante un torneo a Monastir è stato il turco Altug Celikbilek. Il tennista, che gravita intorno alla posizione 400 del ranking maschile ATP, aveva avvertito un malessere ed era stato trasferito d’urgenza in ospedale. Lì solo un intervento medico ha evitato il peggio e stabilizzato le sue condizioni.

Comunque, la Federtennis turca si è prontamente attivata per riuscire a trasferire Altug a Istanbul fornendogli un preciso supporto logistico e medico. Si è scoperto che Celikbilek, che in passato ha raggiunto anche la posizione numero 154 del ranking ATP, aveva avuto un’emorragia cerebrale. In ogni caso, sono arrivati buoni segnali dal tennista ma la situazione per lui è ancora in bilico e non si è arrivati a una soluzione decisiva.

L’appello disperato della fidanzata

Se da una parte c’è chi dice che Celikbilek si stia riprendendo, dall’altra c’è chi lo vede quasi tutti i giorni e teme per la sua condizione precaria. In particolare, la fidanzata del tennista, Eliessa Vangendonck, anche lei una sportiva professionista della racchetta, ha deciso di fare un appello verso tutti. Sì perché in tanti, non solo in Turchia, ma da ogni angolo del globo, stanno esprimendo il loro affetto verso il giovane atleta.

Le parole della fidanzata sono state eloquenti: “Altug sta combattendo la partita più importante della sua vita. Noi siamo al suo fianco, tifando con tutto il cuore perché possa vincerla. Invitiamo tutti a pregare per lui e a mandargli pensieri positivi. Sei nei nostri cuori, Altug. Non mollare, campione!”. Insomma, un appello davvero straziante e a questo punto tutti sperano che Celikbilek possa riprendersi il prima possibile e tornare in campo.