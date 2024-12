Alonso cambia tuta e guida un’altra vettura: tifosi gelati

Non è stata la miglior stagione per Fernando Alonso. In attesa della prossima, il pilota iberico ha stupito tutti così

Archiviato il Mondiale 2024 con le vittorie di Verstappen nella classifica piloti e della McLaren in quello costruttori, i team di Formula 1 sono al lavoro per la realizzazione e lo sviluppo delle monoposto che gareggeranno nella prossima stagione.

Un lavoro che Fernando Alonso spera possa essere proficuo per un’Aston Martin alquanto deludente nell’annata appena conclusa. Zero i podi e le vittorie conquistate dal pilota iberico e dal compagno di squadra Lance Stroll, un risultato disastroso per le ambizioni di una scuderia che ha ingaggiato Adrian Newey per rilanciarsi.

L’ingegnere/progettista inglese, artefice dei recenti trionfi della Red Bull, comincerà il suo nuovo incarico dal prossimo marzo e curerà la realizzazione della monoposto in pista nel 2026, anno di svolta per la Formula 1 con l’entrata in vigore del nuovo regolamento tecnico che stravolgerà la progettazione delle monoposto.

Il prossimo Mondiale dunque si prospetta di transizione per l’Aston Martin e quindi anche per Alonso che ha deciso comunque di legarsi alla scuderia britannica per altri due anni.

Fernando Alonso su un’altra monoposto, che sorpresa

Per un pilota abituato a essere costantemente in pista come Alonso, il periodo invernale è sicuramente il più complicato. Stare lontano da una monoposto è quasi un supplizio per il campione iberico che ha interrotto il momento di pausa forzata, concedendosi un’esperienza unica sul circuito di Aragon in Spagna, lo stesso dove si corre un Gran Premio di MotoGP.

Come documentato da foto e video pubblicati sui social, Alonso ha avuto il privilegio di guidare la McLaren MP4/5B ovvero la monoposto con cui Ayrton Senna ha vinto il Mondiale di Formula 1 nel 1990. A regalargli questa possibilità è stato Zak Brown, il CEO della McLaren, scuderia con la quale Alonso ha gareggiato nel 2007 e dal 2015 al 2018.

Brown è un grande collezionista di auto d’epoca, comprese monoposto di Formula 1. Nel suo garage personale ci sono autentici cimeli che Brown ha deciso di portare in pista a Aragon, cimentandosi lui stesso alla guida. Oltre alla McLaren di Senna, il dirigente della McLaren ha portato ad Aragon una DeKon Monza, una TWR Jaguar XJR-10 e una Holden Commodore.

Season’s done, so time for some fun on track in Spain with @alo_oficial in my 1976 Australian Touring Car Championship-winning DeKon Monza, 5 x IMSA-winning 1989 TWR Jaguar XJR-10, and my 2011 Holden Commodore that won the Bathurst 1000 with my team at the time, Walkinshaw… pic.twitter.com/PrbSwdVsRQ — Zak Brown (@ZBrownCEO) December 18, 2024

Per onorare al meglio il suo idolo, Alonso ha indossato anche la stessa tuta da pilota di Ayrton Senna con i vari sponsor che hanno accompagnato il pilota brasiliano per tutta la sua carriera. Senna cui è stata dedicata una serie tv, tra le più viste nell’ultimo mese su Netflix, una produzione che vi consigliamo di vedere durante le feste anche se non siete appassionati di Formula 1.