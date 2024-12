Inter, Bastoni dopo il Como: “Questi sono punti che pesano tanto, anche se non eravamo al 100%”

Il difensore dell’Inter, Alessandro Bastoni, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine della sfida vinta dai nerazzurri per 2-0 contro il Como.

Ecco le sue parole: “Questi sono punti che pesano tanto, in partite dove magari non siamo brillanti al cento per cento. Stiamo giocando tanto, ci mancano giocatori importanti ed è stato importante recuperare Carlos che può ricoprire diversi ruoli”.

Poi ancora sul tour de force ed il calendario: “Non dobbiamo fare altro che andare avanti così, il calendario è serrato e sarà dura. La cosa importante è recuperare tutti i giocatori il prima possibile, dare il cambio a chi ha giocato tanto sarà importante per il resto della stagione”.