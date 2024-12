Le formazioni ufficiali di Inter-Como: difesa reinventata per Inzaghi, le scelte

Attualmente, pur con la partita contro la Fiorentina da recuperare, l’Inter è a -6 punti dalla vetta occupata dall’Atalanta: i nerazzurri sanno che la partita di stasera con il Como non va sbagliata per rimanere in scia dei bergamaschi, oltre che del Napoli, attualmente a +4.

Tanti i temi all’interno di questa partita, che si giocherà a partire dalle 20.45 a San Siro. Uno su tutti: Lautaro Martinez, che dopo aver ritrovato la miglior forma e le alchimie con la squadra, ora vuole il gol. Dall’altra parte, dopo la sorprendente vittoria ottenuta contro la Roma, il Como di Fabregas cerca altri punti per mettere nuovi mattoncini nella scalata alla salvezza.

Vediamo di seguito le formazioni ufficiali di Inter-Como

Inter (3-5-2): Sommer; Bisseck, Bastoni, Carlos Augusto; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan Dimarco; Lautaro, Thuram.

Como (3-4-2-1): Reina; Goldaniga, Dossena, Kempf; Van der Brempt, Sergi Roberto, Da Cunha, Fadera; Nico Paz, Strefezza; Belotti.