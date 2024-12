Marcell Jacobs, improvviso dietrofront: cambia di nuovo tutto!

Dietrofront improvviso da parte di Marcell Jacobs: l’atleta azzurro ribalta il proprio programma, cambia di nuovo tutto

La scorsa stagione è stata ricca di soddisfazioni per l’atletica italiana sotto tutti i punti di vista e nel 2025 si punterà non solo a confermare quanto di buono fatto vedere in questo 2024, ma anche a migliorare i risultati ottenuti.

Il primo appuntamento segnato in rosso sul calendario dagli atleti azzurri sono senza dubbio gli Euroindoor in programma ad Apeldoorn in Olanda a partire dal prossimo 6 marzo. Competizione al quale tutti gli atleti vogliono ben figurare e stupire e per questo hanno già iniziato a formare i piani di lavoro per l’inizio dell’anno nuovo. Tanti big sono pronti a raggiungere i vari raduni ed ognuno sta scegliendo la meta prediletta.

La base maggiormente preferita è Tenerife, nelle Canarie, che dal 4 gennaio vedrà sbarcare sul proprio suolo atleti del calibro di Filippo Tortu, Lorenzo Simonelli, Francesco Pernici e Veronica Besana, mentre dal 5 al 18 gennaio Mattia Furlani, reduce dal bronzo conquistato a Parigi, sarà a Formia. Discorso diverso, invece, per Marcell Jacobs che pure punta molto sugli Euroindoor e questo ha portato ad un dietrofront improvviso nel suo programma dove è cambiato tutto ancora una volta.

Atletica, Marcell Jacobs ci ripensa: dietrofront improvviso dell’azzurro

Gli Euroindoor sono il chiaro obiettivo di Marcell Jacobs almeno nei primi mesi del 2025 ed il campione olimpico si sta già preparando negli USA per farsi trovare nelle migliori condizioni. Tuttavia c’è stata una novità importante riguardante l’atleta azzurro che rispetto allo scorso anno avrebbe optato per un dietrofront a sorpresa, decidendo di riprendere le attività al coperto, cambiando di nuovo idea.

Non sono ancora chiari i motivi di tale scelta, ma se questo può aiutare l’ex campione olimpico ad ottenere risultati importanti i suoi tifosi non possono non esserne contenti. Proprio per questo motivo, Jacobs ha iniziato a lavorare prima di molti altri atleti, tanto che il 6 dicembre ha potuto festeggiare il primo mese di allenamento svoltosi nella sua base operativa all’Hodges Stadium della University of North Florida di Jacksonville, seguito dal tecnico Rana Reider.

Oltre a Jacobs, in America c’è anche l’altro azzurro e vicecampione europeo dei 100 metri Chituru Ali che si trova a Los Angeles e potremmo rivederlo in pista proprio agli Euroindoor dove sarebbe tra i rivali principali dell’ex campione olimpico. Sotto la guida del coach americano John Smith, Ali si sta allenando duramente e lo staff azzurro gli sta prestando la massima attenzione per capire se la scelta di puntare su un preparatore simile si rivelerà azzeccata o meno.